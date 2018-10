Be Pink: campanha do Outubro Rosa une os maiores salões de beleza na luta contra o câncer de mama

Durante o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama, a campanha Be Pink, promovida pela b.drops, empresa especializada em telas de salões de beleza, tem como missão despertar a necessidade de união e atitude da mulher no combate ao câncer de mama.



Vale saber que, no mundo, uma em cada oito mulheres será diagnosticada com câncer de mama durante a vida. E um em cada três casos pode ser curado quando diagnosticado em estágio inicial, sendo que 66% dos tumores são detectados pelas pacientes por meio do autoexame.



Mas, afinal, por que o salão de beleza foi escolhido para falar de um assunto tão sério? A resposta é simples. O salão é um ambiente feminino, onde geralmente as mulheres se sentem à vontade. Sem contar que elas costumam ir ao salão, em média, 2.7 vezes ao mês. "A relação entre a mulher e o profissional do salão é de confiança e cumplicidade, portanto este é o ambiente ideal para falar sobre a prevenção e a saúde da mulher", explica Felipe Viante, diretor de expansão da b.drops.



A campanha foi abraçada por cerca de 150 salões de beleza na Grande São Paulo e Curitiba. Entre os salões participantes estão C.Kamura, Cat´s, MG Hair Design (Marco Antonio Di Biaggi), a rede Jacques Janine, Marcos Proença, entre outros grandes nomes da beleza. Além disso, a campanha de conscientização acontecerá em todas as telas da b.drops nos mais de 360 salões de beleza espalhados pelas principais cidades brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas, Brasília, entre outras).



Principais ações

Sabemos que a autoestima é fonte de força durante o tratamento do câncer. Por isso, algumas instituições costumam arrecadar doação de cabelos para a confecção de perucas para as vítimas do câncer. Como forma de aumentar o engajamento dos salões e seus profissionais, a Be Pink organizará uma competição entre todos os salões participantes com apoio da Keune. A marca premiará os salões e cabeleireiros vencedores e oferecerá kits para os mesmos estimularem a doação de cabelos, que serão encaminhados para instituições parcerias que fazem a confecção de perucas. O profissional que mais arrecadar cabelos ganhará um curso na Pivot Point Brasil, e o salão de beleza ganhará um enxoval de produtos Keune. A campanha prevê ainda palestras educativas com profissionais da saúde nos salões participantes, além de apresentar conteúdo exclusivo nos canais de TV b.drops, com programação especial sobre o tema: prevenção, formas de doação, como apoiar as mulheres durante o tratamento, etc.



"Para mim, o sucesso desse projeto deve-se, sobretudo, à sinergia entre o salão, que todo ano manifesta a vontade de realizar um movimento em prol dessa causa, as mulheres, que encontram nesse espaço um ambiente de confiança e um momento de espera forçada, que ela pode utilizar para se informar ainda mais, e entre as ONGs, que se apoiam na Be Pink, tanto para passarem as informações que necessitam, quanto arrecadarem os cabelos para a confecção das perucas", esclarece Viante.



Gi Charaba - embaixadora da campanha

A modelo e miss tem uma história de superação e ninguém melhor do que ela para ser a embaixadora da campanha Be Pink. Gi é um exemplo de força e resiliência. Aos 29 anos, a modelo descobriu um câncer na mama e, em seguida, nos ossos. Durante um ano, ela se submeteu a tratamentos agressivos, comprometendo sua imagem, principal fruto do seu trabalho. Hoje, felizmente, Gi não sofre mais desse mal, mas a batalha continua. "De três em três meses faço exames para monitorar. Já passei da pior fase, mas não dá para bobear. Aprendi a fazer do limão uma limonada. Já não é fácil para qualquer mulher ter uma parte tão feminina acometida pelo câncer. Mexe com a vaidade, ainda mais no meu universo, onde a imagem é tudo. Quando fui acometida por essa doença, procurei exemplos de pessoas para me inspirar. Eu queria ouvir histórias que deram certo, mas as pessoas não gostam de falar sobre isso. Quando fui convidada para representar a Be Pink, que vai atuar em salões de beleza, adorei a ideia! Nesses locais, normalmente as pessoas vão para se cuidar, mas apenas da aparência. As mulheres precisam se conscientizar. Cuidar da beleza é legal, mas, por favor, se toque e não deixe de fazer exames hormonais de rotina", alerta.



A Be Pink também conta com uma loja virtual, onde 100% do lucro das vendas do e-commerce serão doados para instituições parceiras da campanha: Américas Amigas, Atitude na Cabeça e Cabelegria. Camisetas e canecas com o logo e o slogan da campanha, Se Toca, Amiga!, já estão disponíveis no site: www.bepinkoutubrorosa.com.br.









