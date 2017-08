Beauty Week - sétima edição em São Paulo conta com participação especial do Birô de Visagismo e Red Team com serviços e benefícios incríveis

Você já ouviu falar da Beauty Week?



É o principal evento de democratização da beleza no país, ele nasceu para tornar acessível ao grande público o que há de referência no mercado de beleza.



Esse evento, é uma maneira única de muitas pessoas desfrutarem de momentos inesquecíveis nos maiores salões de beleza do Brasil com grandes profissionais a preços bem acessíveis.



O sucesso desse modelo de evento é tão grande, que essa será a sétima edição da Beauty Week, que acontecerá entre os dias 14 e 27 de agosto e mais uma vez o Red Team estará presente oferecendo o que há de melhor e mais moderno em seus serviços com valores imperdíveis!



A equipe do Red Team elaborou uma série de combos promocionais onde os clientes poderão desfrutar de toda a expertise do professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade e sua equipe, que passa constantemente por especializações e qualificações nas mais diversas áreas.



Na Beauty Week, o Red Team terá à disposição os mais diversos serviços:



• Tratamento Duo com lama vulcânica (Hidratação de alta performance para o cabelo e o rosto);



• Cachos dos sonhos - Natural Angel;



• Corte bordado (remove pontas duplas com Split-Ender PRO);



• Consultoria Visagista para corte de cabelo com a execução do serviço;



• SOS loiras ou morena iluminada;



• Micropigmentações de pequenas correções;



Além dos serviços em si, os clientes poderão desfrutar da experiência de usufruir de um serviço Premium em todos os sentidos, que se inicia com um bate papo com os visagistas da equipe, que irão direcionar e elaborar o projeto do serviço que será executado de acordo com a análise e o desejo da cliente.



Esses são apenas alguns dos inúmeros serviços que essa equipe de especialistas em Visagismo irá oferecer para apreciação da clientela.



Anotem em suas agendas: a Beauty Week irá acontecer entre os dias 14 e 27 de agosto e estão todos convidados para desfrutarem desse momento e cuidar de seu visual, sua autoestima agradece!





Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/