Beleza e estética premium Um mercado de gigantes

Quando se trata de beleza e bem-estar existem milhões de dicas em sites, blogs, revistas e redes sociais. Lugares que oferecem serviços para os mais diferentes públicos, ninguém fica de fora independentemente de sua classe social.



Com crescimento médio de quase 3% ao ano mesmo em tempos de crise, o Brasil é o terceiro país com maior mercado de estética do mundo, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) juntamente com o Instituto FSB Pesquisa. Ficou atrás apenas dos EUA (16,5%) e da China (10,3%).



Já o mercado do universo masculino, o Brasil assume a segunda posição só atrás do Estados Unidos, segundo pesquisa Euromonitor Internacional. O público já é responsável por 30% das vendas totais no mercado brasileiro.



Como disputar marketshare em um setor bilionário, as empresas contam com investimentos de portes astronômicos e tecnologias que vemos apenas em filmes de Hollywood. Exemplo da L’Oréal, que investiu R$ 160 milhões em um centro de pesquisas como mais de 100 cientistas e uma fábrica de pele humana, cultivada com células verdadeiras.



A Internet tem grande impacto nesse segmento como mostra a pesquisa da feita pela Sophia Mind, na qual revela que 88% das mulheres brasileiras usaram a internet para obter informações de produtos, processos de compras e tutoriais de beleza em 2017, frente a 58% em 2013. Grande oportunidade para as empresas criarem estratégias digitais de comunicação para divulgarem os seus diferenciais e criar relacionamentos com esse público.



“Há mais de 30 anos investimos neste segmento, e a nossa paixão é ver a felicidade e bem-estar de nossos clientes. Esse sentimento faz querermos diversificar o e oferecer o melhor atendimento possível, com os melhores produtos e técnicas que existem no mercado internacional”. Diz Sandra Pitta, sócia da Casa Miracolli – Um dos maiores salões de beleza do mundo, localizada no metro quadrado mais caro do país e com 2.500 metros quadrados no coração do Jardins (http://casamiracolli.com.br).



Para se diferenciar do mercado, a Miracolli investiu em parcerias de peso para alavancar estratégias de comunicação nas plataformas digitais e consultoria de SEO (Search Engine Optimization) para seu website, e seus clientes, além de um ambiente cinematográfico e aconchegante, desfrutam de marcas como Kérastase, Keune, Truss, L’Oréal, Joico, Redken, entre outras.



O público que frequenta a Casa Miracolli é extremamente exigente e informado, o que torna a satisfação e superação das expectativas pelos clientes muito mais desafiadora.

“Acreditamos que o cuidado com treinamento da nossa equipe atrelada à qualidade dos produtos e à inovação dos tratamentos estéticos que oferecemos, será o suporte para o crescimento que queremos em 2019”. Comenta Sandra Pitta sobre os objetivos da Casa para o próximo ano.



Com a volta do aquecimento da economia e a redução da taxa Selic de juros, os empresários estão buscando cada vez unir a tecnologia aos seus negócios para acompanhar o crescimento do setor sem perder Market Share para seus concorrentes.

Cada vez mais as plataformas de mídias sociais fazem parte da composição estratégica das empresas que buscam agregar valor às suas marcas, tornarem-se referência de conteúdo relevante e conquistar novos clientes.

