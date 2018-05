Beleza de dentro para fora: tratamento não-invasivo para estimular o colágeno e prevenir a flacidez de forma natural

Você sabe o que algumas celebridades têm em comum? Buscam cuidar da beleza de forma saudável, natural e sem excessos. Para isso, procuram profissionais médicos bem formados que acreditam e buscam o rejuvenescimento a partir do tratamento de saúde da pele. Existem procedimentos como o Ultrassom (US) focado, que nos permite o tratamento da flacidez pelo estímulo de colágeno novo de forma intensa e duradoura.



Como exemplo, temos realizado o Ultraformer III, equipamento lançado no Brasil em 2017 e que representa uma nova geração de ultrassom, pois combina a entrega focada de energia a uma tecnologia micro e macrofocada, ou seja, ideal para tratar áreas maiores e menores de face e corpo.



Seu microefeito térmico (HIFU) provoca a coagulação sanguínea, auxiliando no processo de cicatrização de feridas do sistema imunológico do corpo e ativam com eficiência a produção de colágeno.



Por meio do uso da plataforma Ultraformer III, é possível realizar mais de 20 tipos de tratamentos não-invasivos: rosto completo, terço médio, pescoço, flanco, abdômen etc.



"É fundamental um exame médico detalhado antes da realização do procedimento. Precisamos trabalhar as expectativas individuais de cada paciente", afirma a dermatologista Dra. Leticia Nanci (SP), membro-efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).



Como funciona e por que é o mais novo queridinho dos famosos?



O Ultraformer III aquece a pele e a fáscia muscular a partir de 65-75 graus, por meio da entrega de picos de energia. Este processo causa pontos de coagulação no local, que ajudam na remodelação do colágeno de forma natural, causando um efeito lifting imediato. Além disso, o Ultraformer III é usado para tratamento de gordura corporal, pois com sua tecnologia macrofocada, consegue destruir seletivamente as células de gordura de áreas como flancos e abdômen.



O grande diferencial do equipamento está em conseguir resultados para flacidez, sem a necessidade de procedimentos invasivos, ou seja, ele estimula a produção e remodelação do próprio colágeno do paciente de forma preventiva e natural.



"Tratamentos não-invasivos que atingem a profundidade da pele são o que há de mais moderno hoje em dia, pois muito além de estética, essas tecnologias cuidam da saúde da pele de dentro para fora. O Ultraformer III pode ser aplicado também em pessoas jovens como método preventivo. É indicado para todo tipo de pele e, em apenas uma sessão, os resultados já são visíveis", afirma a Dra. Leticia Nanci.



Principais benefícios



• Melhora da espessura dérmica, linhas finas e cicatrizes de acne;

• Tratamento de flacidez de pescoço e colo;

• Lifting facial não-invasivo;

• Melhora do contorno mandibular;

• Redução de gordura localizada;

• Sem downtime (período de cicatrização);

• Melhora expressiva da firmeza da pele já na primeira aplicação.



Como não é invasivo, o tratamento com o Ultraformer III não deixa cicatrizes e nem tira o paciente da sua rotina, pois não exige período de recuperação.



Sobre a MedSystems



A MedSystems é uma empresa referência no mercado há mais de 14 anos, que importa e comercializa equipamentos de alta tecnologia para atender aos médicos especializados em procedimentos clínicos e estéticos.

Além de oferecer somente equipamentos de ponta, a MedSystems possui equipe especializada para realizar treinamento, capacitação e assistência técnica para toda a linha de produtos.







Website: http://www.medsystems.com.br