A beleza da gestante: cosméticos que podem ser usados na gravidez e soluções pós-parto

As preocupações da mulher começam logo no início da gestação, quando ela se depara com a necessidade de equilibrar seu modo de vida e os cuidados com o bebê, ao mesmo tempo em que as mudanças de seu corpo são evidentes.



Muitas mulheres passam a conviver com questões que vão desde o tipo de rotina que precisam manter até os alimentos, bebidas e categorias de produtos que podem ou não fazer mal à gestação, se privando, muitas vezes, de cuidados pessoais, gostos e procedimentos estéticos a que estavam acostumadas.



Ao consultar médicos especialistas, as mulheres são informadas sobre cuidados para não prejudicar o desenvolvimento do bebê e são orientadas a controlar o uso de medicamentos, fazer tratamentos no cabelo sem substâncias químicas e evitar alguns produtos de cuidados pessoais como, por exemplo, os cremes anti-idade com ácido retinoico, ou ainda, processos a laser com luz pulsada e peelings para tratamento da pele.



Em conjunto com essas limitações, a gestante encontra-se em uma fase de grandes alterações no corpo, que vão desde sintomas internos como enjoo, dores e mudanças de humor até alterações físicas.



Esse combo de mudanças e limitações pode influenciar muito na autoestima das gestantes que sentem ainda mais necessidade de cuidar da beleza, mas são obrigadas a interromper o uso de produtos e procedimentos muito presentes em seu dia a dia, abrindo caminho para a insegurança com o próprio corpo.



Como resposta a essas alterações no corpo da mulher, algumas soluções voltadas a tratamentos e produtos foram desenvolvidas, tornando-se uma opção para as mães que buscam se sentir bonitas durante e após a gestação.



A Supérbia, linha de produtos cosméticos, é um exemplo de destaque do cuidado com as gestantes, buscando manter a feminilidade da mulher com a beleza natural da gestação. Entre os produtos da linha Supérbia estão os adesivos antissinais para o rosto e colo, compostos por silicone grau médico, que não contêm fármacos ou essências. Com essa ausência de substâncias, os adesivos podem ser indicados para mulheres grávidas sem causar reações indesejadas.



Eles atenuam as linhas de expressão e rugas causadas pelo estresse, danos do sol, hábitos de dormir de lado e, por isso, são muito indicados nesse momento em que a vida da mulher sofre grandes alterações físicas e hormonais. O tratamento com os adesivos Supérbia é realizado por meio de sua ação mecânica e hidratante, renovando a superfície da pele de forma não invasiva.



Nesse período em que as mamas aumentam de volume, os adesivos para o colo são aliados para eliminar as "sleeplines" causadas por posições na hora de dormir, suavizando aquela aparência "amassada" da pele.



Outro produto da linha que é coringa para as gestantes é o primer hidratante com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é responsável por reter água e colágeno nas células, o que contribui na manutenção da elasticidade da pele, e pode ser utilizado sem restrições durante a gravidez. O primer da Supérbia tem ação 3 em 1, hidrata, combate o envelhecimento e corrige pequenas imperfeições.



O pós-parto também é um momento de grande alteração no corpo feminino, principalmente se a opção foi pelo processo cirúrgico da cesárea, em que, por questões genéticas, tipo de procedimento realizado ou mesmo cuidados posteriores, tende a deixar cicatrizes aparentes, que podem ou não diminuir após alguns meses.

Em procedimentos cirúrgicos, o corpo trabalha para que a cicatrização retome a integridade da pele, com variáveis de acordo com os cuidados e genética da paciente.



Para as mulheres que passaram por cesariana, a Supérbia disponibiliza tiras e placas adesivas que atenuam as cicatrizes da cesárea, devolvendo a aparência natural na pele. O uso contínuo das placas ou das tiras permite que as células da derme se reorganizem e produzam macromoléculas, mantendo seu equilíbrio hídrico. Esta ação melhora a coloração, a textura e proporciona suavidade e uniformidade para pele, evitando a formação de queloides.



Todas as versões dos adesivos antissinais de silicone da Supérbia foram atestadas pelo laboratório de estudos clínicos Kosmoscience, que, em 2016, realizou uma pesquisa planejada e conduzida segundo as determinações do Conselho Nacional de Saúde (CNS), confirmando o aumento da hidratação da pele em 100% das participantes.



Essa hidratação foi combinada com o reconhecimento de 81,3% das participantes pela melhora na aparência dos sinais de envelhecimento da pele na região facial, o que comprova que o uso dos adesivos é um tratamento, e não um produto com efeito temporário, conhecido também como "efeito Cinderela".

Também foi comprovado que os adesivos são hipoalergênicos e seguros para uso em diversos tipos de pele.



Durante a gravidez além da eficiência de um produto cosmético é muito importante a confiança de que ele não irá causar nenhum dano para a gestação. Nada melhor para a futura mamãe do que poder conciliar seus cuidados de beleza com a segurança para a saúde do seu bebê.