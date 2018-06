Beleza natural é tendência e pede pele saudável e bem cuidada

Desde que o mundo é mundo, as pessoas, principalmente as mulheres, preocupam-se com a aparência física, com o rejuvenescimento e com a beleza. Ao longo dos anos diversos tratamentos estéticos foram lançados, mas parte desses tratamentos são invasivos ao corpo, o que pode causar riscos à saúde e resultados não tão satisfatórios ou com o tão esperado efeito natural.



A beleza natural é uma tendência forte que traz o não excesso de maquiagem, promovendo um efeito mais clean e leve, opção da duquesa de Sussex, ex-atriz hollywoodiana, Meghan Markle que se casou com o príncipe Harry, atual duque de Sussex, no dia 19 de maio. O vestido, penteado e a maquiagem da duquesa foram os assuntos mais comentados em todos as emissoras de TV, portais de notícias e blogs. A duquesa optou por fazer a própria make e optou por uma base leve - deixando as sardas a mostra, blush em tom rosado médio e olhos levemente marcados por um delineador que foi esfumado, tudo isso para evidenciar a beleza natural.



Mas, o que muita gente não sabe é que para conseguir o efeito do look da duquesa, é preciso que a pele esteja muito hidratada e bem cuidada. A pele saudável é a chave para conseguir um efeito natural perfeito.



De acordo com Luciana Sensini, fisioterapeuta especializada em dermato-funcional e diretora da marca Fisioforma, as partes do corpo que mais denunciam a idade são as mãos, o colo, o pescoço e o rosto, por isso, desenvolveu um protocolo chamado "Beleza Natural" que promove cuidados especiais dessas partes chaves do corpo. "O "Beleza Natural", tem justamente a proposta de cuidar da estrutura da pele, para deixar o rosto mais harmônico, mais natural, bonito, reluzente e jovial sem parecer artificial. Consiste em uma associação de procedimentos que são personalizados para a necessidade de cada cliente. Analisamos quais são as reais necessidades da pele e a partir dos resultados, traçamos uma conduta de tratamento", explica.



De acordo com Luciana a pele tem três camadas estruturais que precisam de cuidados especiais. A terceira camada é a de gordura, que com o passar dos anos ganha mobilidade deixando o músculo, que fica logo abaixo, flácido. "Nós também sofremos alterações de colágeno, de elastina e a primeira camada da pele vai ganhando manchas e sardas. Então a gente precisa de um tratamento que faça a harmonia de tudo isso", explica Luciana Sensini.



Durante o procedimento o paciente poderá passar por sessões de peelings e lasers, capazes de minimizar marcas e rugas, aparelhos que vão estimular a musculatura do rosto, queixo e pescoço, além de técnicas que vão promover a coagulação da face, para que no processo de contração dos músculos o cliente consiga o rejuvenescimento e também a oxigenoterapia que ajuda a devolver o oxigênio para as células, deixando-as mais nutridas. "O Beleza Natural veio para atender a expectativa dos clientes que buscam rejuvenescimento e tem como objetivo harmonizar a estética do pescoço, do rosto, do colo e das mãos", finaliza.



