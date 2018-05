Beleza do Bem -- Sumirê Fashion Show 2018 é marcado por grande presença do público

Dentro de um segmento que projeta um crescimento de 7,5% no faturamento em 2018, superando cifras de R$ 118 bilhões, foi realizado nos últimos dias a 11ª edição do Beleza do Bem - Sumirê Fashion Show, que se consolida como maior evento beneficente de beleza do País. A iniciativa conta com extensa programação voltada a profissionais, indústria e formadores de opinião na área da beleza.



Neste ano, o evento registrou aumento de 20% no público em relação à 2017. Entre os presentes estiveram hair stylists e visagistas, além de consumidores interessados em conferir as últimas tendências do setor, acompanhar as novidades das marcas expositoras e atualizar os conhecimentos por meio de shows e workshops ministrados por renomados profissionais e especialistas. Desde 2009, parte da renda obtida com o evento é revertida a projetos sociais, o que faz do Beleza do Bem o maior evento beneficente de beleza do Brasil. Neste ano, a instituição beneficiada foi o GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer.



Entre as atrações que participaram da 11ª edição do Beleza do Bem - Sumirê Fashion Show estavam importantes marcas da indústria de cosméticos e beleza apresentaram lançamentos e tendências. Em vésperas de Copa do Mundo tiveram até novidades para torcer pela Seleção com estilo. Além disso, o evento também recebeu diversas celebridades, entre elas, Leo Aquila, (no comando do palco) Raça Negra, Michel Teló, e os convidados de marcas presentes: Fiuk, Eliana, Felipe Titto, Mirella Santos, MC Loma e as Gêmeas Lacração, Helen Gazarolli, Adriana Bombom, Mariana Saad, Taynara OG, Ana Paula Villar, Erika Moura e Bruna Lima.



Website: http://www.belezadobem.com/