Bioleve apresenta lançamentos na APAS Show 2018

A Bioleve será um dos destaques da APAS Show 2018, maior feira empresa do setor supermercadista da América Latina.



Além de apresentar todos os produtos de seu variado portfólio, que conta com águas, refrigerantes, sucos, bebidas de frutas, água com colágeno, energéticos, isotônicos, chás e água de coco, a bioleve destaca seus principais lançamentos para o evento.



Bioleve Glass



A mais recente novidade da empresa é a linha Glass, a água mineral Bioleve envasada em garrafa de vidro virgem, um material impermeável e seguro.



"A embalagem em vidro agrega valor ao produto e cativa consumidores mais exigentes que podem ser encontrados em restaurantes e hotéis de luxo, eventos de alto padrão e supermercados requintados", explica o diretor da bioleve, Flávio Aragão.



A garrafa da bioleve Glass, de 300 ml, está disponível para as versões com e sem gás. Com design moderno e elegante, a embalagem transparente do produto realça a leveza da água.



Refrigerante Bioleve Zero Sabor Limão Limão



Após o grande sucesso de aceitação e vendas do refrigerante bioleve Zero nos sabores Limão, Mexerica e Maça Verde, a Bioleve, alinhada com as novas tendências do segmento de refrigerantes de baixa caloria, apresenta ao mercado o Bioleve Zero Limão Limão.



O novo bioleve Zero Limão Limão é uma variação do bioleve Zero Limão, mas com muito mais sabor da fruta. O produto tem características apropriadas para quem busca bebidas refrescantes, de baixa calorias, sabor cítrico intenso e está disponível em embalagens PET de 510mL e 1,5L.



Em Ritmo de Copa do Mundo



A Bioleve entrou na torcida pelo Brasil. Às vésperas da Copa do Mundo, as garrafas PET de água mineral, de 510 ml, ganharam um novo rótulo, amarelo, que chama a atenção na gôndola, com os mascotes da linha Bioleve Kids, Juca, Mia e Yuri, vibrando com a seleção.



O estande da bioleve fica no Pavilhão Azul, Rua B/5 número 192.





Website: http://www.bioleve.com.br