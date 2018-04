Bioleve comemora sucesso da linha de refrigerantes e lança novo sabor

Após o grande sucesso de aceitação e vendas do refrigerante Bioleve Zero nos sabores Limão, Mexerica e Maçã Verde, a Bioleve, alinhada com as novas tendências do segmento de refrigerantes de baixa caloria, apresenta ao mercado o Bioleve Zero Limão Limão.



O novo Bioleve Zero Limão Limão é uma variação do Bioleve Zero Limão, mas com muito mais sabor da fruta.



"Acabamos de lançar o Limão Limão e já percebemos sua grande aceitação nos pontos de venda. Nossos especialistas criaram um refrigerante com sabor muito agradável e refrescante", explica o diretor da Bioleve, Sylvio Parente.



O produto tem características apropriadas para quem busca bebidas refrescantes, de baixa caloria, sabor cítrico intenso e está disponível em embalagens PET de 510mL e 1,5L.















Website: http://www.bioleve.com.br