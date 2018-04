Bioleve lança água mineral em embalagem de vidro

A Flamin Mineração, fundada em 1994, detentora da marca Bioleve, consolidou-se como uma das referências em água mineral.



Com capital 100% brasileiro, a marca conquistou a confiança dos consumidores e está entre as cinco maiores engarrafadoras de água mineral do Brasil. Isso se deve a vários fatores, principalmente pelas características de sua água, extraída e envasada em Lindóia - SP, que a torna ideal para o consumo diário.



Além disso, a Bioleve tem forte compromisso com a qualidade e segurança alimentar. Essa filosofia lhe conferiu a Certificação Internacional de Qualidade da National Sanitation Foundation, órgão ligado à Food and Drug Administration, dos Estados Unidos.



A mais recente novidade da empresa é a água mineral Bioleve envasada em embalagem de vidro de 300 ml. "A embalagem de vidro agrega valor ao produto e atende à demanda de consumidores que tem esta preferência. Podem ser encontradas em restaurantes, hotéis, eventos e supermercados", explica o diretor da Bioleve, Sylvio Parente".