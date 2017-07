Biólogo americano defende alimentação sem conservantes para chegar aos 64 anos em grande forma

Ao se deparar com o ex-maratonista e pesquisador independente Mark Sisson, muitas pessoas se surpreendem ao descobrir a sua idade.



Isso porque Sisson acaba de completar 64 anos, e apresenta uma forma (e uma saúde) invejáveis para a maioria das pessoas de sua faixa etária - e até mesmo grande parte dos jovens.



Biólogo por formação, Mark Sisson passou grande parte dos seus anos sendo maratonista e triatleta - porém mesmo naquele tempo ele não apresentava tanta saúde quanto atualmente.



Na verdade, o ponto de virada para Mark foi quando descobriu um modelo alimentar diferente do que havia sido ensinado - e que, por meio da leitura intensa de estudos científicos, foi moldando até criar um "estilo de vida" baseado em suas descobertas.



Sisson começou por entender que diversas das "regras" que são de conhecimento popular a respeito de nutrição (como comer de 3 em 3 horas e consumir bastantes grãos) não passavam de mitos, e que era perfeitamente possível atingir uma grande saúde sem elas.



O estilo de vida de Mark é baseado em três pilares, sendo que o principal deles é uma alimentação com pouca comida processada.



Esqueça corantes, aromatizantes, adoçantes, e tudo o que sai de uma fábrica: Mark diz que, ao optar por comer os alimentos mais próximos do que encontramos na natureza, fica fácil atingir emagrecer com saúde e obter uma maior longevidade.



Este estilo alimentar, que é conhecido atualmente como Dieta Primal ou Paleo é naturalmente baixo em carboidratos refinados (dentre eles açúcares e farinhas) e rico em nutrientes essenciais provenientes das frutas, vegetais, legumes, verduras, carnes não processadas e ovos - sendo que seu prato favorito é uma salada enorme, bem temperada.



Os outros dois pilares são bastante atividade física (com foco em atividades prazerosas para o praticante) e descanso abundante.



Mark divulga seus conhecimentos e fomenta esse estilo de vida desde 2006 em seu blog Mark"s Daily Apple (em inglês), e defende que saúde e qualidade de vida podem ser atingidas por todas as pessoas.



