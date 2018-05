Biossegurança está entre os itens mais importantes para manter clínicas de saúde dentro dos padrões de mercado

Há muito tempo, casos de infecções e problemas em procedimentos estéticos são notícia pela falta de cuidados com a higiene e esterilização dos materiais de trabalho. Coisa que deve ser cada vez menos recorrente se o mercado acompanhar as tendências. Neste ano, grandes mídias e especialistas apontam para a experiência do paciente como um diferencial clínico, cada vez mais preocupados com aqueles que são atendidos, o mercado médico está mais atento a questões de segurança e conforto para seus pacientes, como afirma o Portal Hospitais do Brasil. Por conta disso, os órgãos responsáveis pela fiscalização estão tomando providências maiores, fazendo análises mais rígidas e penalizando profissionais que não seguem as obrigatoriedades legislativas.

O conjunto de procedimentos necessários para prevenir e controlar os riscos que pessoas podem correr em certas situações é denominado Biossegurança.

A exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos pode oferecer riscos aos seres humanos, tudo depende da situação e do ambiente em que se encontram.

Assim como a odontologia, a estética é uma prestação de serviços que podem, ou não, ter procedimentos invasivos, tornando a biossegurança indispensável e obrigatória.

Logo, na área da saúde, principalmente na estética, a limpeza dos instrumentos não é o suficiente, apesar de ser importantíssima para uma boa higienização. No caso de uma esterilização completa dos equipamentos que não são descartáveis, é importante ter uma autoclave, este aparelho realiza procedimento através do vapor aquecido, úmido e sob pressão, o equipamento é usado a nível mundial e obrigatório para esterilizar instrumentos de reutilização.

Mas isso não para por aí, para manter os padrões de biossegurança exigidos pelos órgãos responsáveis é importante ficar atento à legislação nacional, estadual e municipal, confira alguns outros itens indispensáveis para a boa segurança da clínica:

Materiais de Higienização

É muito importante que a higienização, não só dos instrumentos de trabalho, mas do ambiente como um todo, estejam em dia. Para isso, é importante ter itens como toalheiras, saboneteiras, lixeiras automáticas, porta-rolos, entre outros equipamentos que preservarão a limpeza, a higiene e livrarão o ambiente de qualquer mau odor, principalmente nos banheiros.

Materiais Descartáveis

Confira quais materiais de trabalho podem ser autoclavados e quais devem ser descartados. Alguns estabelecimentos arriscam autoclavar materiais que devem ser descartados, isso pode acarretar em infecções perigosíssimas para seus clientes, além de poder resultar no fechamento do estabelecimento por conta da vigilância, além de processos e problemas bem maiores. Este é o caso de muitos estúdios de piercing e tatuagens que não trabalham dentro das legalidades exigidas pelos órgãos responsáveis. É imprescindível ser cauteloso com seus equipamentos e saber como limpa-los corretamente.

Local Apropriado para Descarte

O conhecimento de como se deve separar os produtos descartáveis da clínica, agulhas, seringas, luvas, entre outros materiais. Existem recipientes próprios, como é o caso dos coletores de material perfurante, conhecido como descarpack, é um recipiente apropriado e especial para armazenar este tipo de produto, antes de seu descarte ser feito em lixos apropriados.

Todos os produtos necessários para manter sua clínica dentro dos padrões de biossegurança exigidos pelos órgãos obrigatórios podem ser encontrados com facilidade na Shopfisio. Hoje, é a maior loja de saúde do Brasil, com mais de 7.000 produtos em seu catálogo, atuando a mais de 17 anos no mercado de estética, fisioterapia e saúde & bem-estar.

Website: http://www.shopfisio.com.br