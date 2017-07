Birô de Visagismo oferece jornada de palestras gratuitas

A educação é o alicerce de tudo, pois sem informação, nenhuma profissão ou atividade pode ser realizada plenamente, e no mercado de beleza não é diferente, declara o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



E foi com esse pensamento que ele inaugurou recentemente em São Paulo o primeiro Birô de Visagismo, um local especialmente concebido para o desenvolvimento das atividades dos visagistas e a realização de cursos, palestras, reuniões, workshops teóricos e práticos com os mais diversos temas.



E como em seu currículo a palavra inovação é corriqueira, esse empreendedor com mais de 40 anos de uma carreira sólida e bem sucedida inova mais uma vez ao disponibilizar o Birô de Visagismo para uma série de palestras.



São rodadas de palestras com os mais diversos temas atualizados constantemente que acontecem às segundas, terças e quartas das 19:00 às 20:00 com abertura das 20:00 às 20:30 para perguntas pertinentes ao assunto.



Além de toda essa inovação, ainda há um outro diferencial: essas palestras que acontecem toda semana são completamente gratuitas! O participante só precisa chegar com 15 minutos de antecedência, pois as vagas são limitadas.



Essa é mais uma contribuição do professor Robson Trindade para o mercado de beleza e empreendedorismo, onde ele atua e contribui de maneira inegável de diversas maneiras para a verdadeira qualificação e valorização dos profissionais de beleza.

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/