Black Friday é uma boa oportunidade para economizar e ter lucros

O evento Black Friday que acontecerá entre os dias 24 a 26 de novembro gera grandes expectativas para todos os setores. Em pesquisa realizada pelo E-bit, 84% das pessoas entrevistadas afirmaram ter intenções de compras para a data e 50% das pessoas pretendem comprar roupas e acessórios.



Para as revedendoras a data é uma boa oportunidade para renovar ou atualizar seus estoques de roupas no atacado para revender para o fim de ano. Em meio à crise e incertezas no mercado formal, a revenda de roupas mostra-se em alta para gerar negócios e transformar revedendoras em empresárias de sucesso com grandes oportunidades de lucro.



Esse é um bom momento para sair da zona de conforto e arriscar para buscar a independência financeira através de negócios e ideias inovadoras. Para quem já estava acostumado a garimpar em lojas e procurar fabricantes para revender roupas do atacado no varejo, o momento é favorável para encontrar parcerias que agreguem e impulsionem conquistas.



A plataforma atacado simplifica o contato em um local em que a revedendora é protagonista, criando com sucesso um ecossistema que valoriza o relacionamento humano, com um time movido pela paixão em agregar e transformar sonhos em realidade.



Na plataforma já é possível conferir uma prévia dos descontos que estarão disponíveis na íntegra a partir do dia 20 de novembro no Black Friday. Descontos de até 60% já estão acessíveis e para a data oficial, produtos selecionados ganharão descontos de até 70% com frete grátis para compras acima de R$ 400,00. É uma boa oportunidade para economizar e ao mesmo tempo empreender com lucros de até 300%. Telefone de contato: (11) 3062-6377/ e-mail: atendimento@atacado.com



Website: https://atacado.com/