Blazers, Jaquetas e Sobretudos são modelos que garantem a moda masculina neste inverno

Estamos no inverno e para muitas cidades esta é a estação mais fria do ano. Na região sul e sudeste tivemos dias em que sentimos na pele o frio das temperaturas inferiores a 10 graus, mesmo sendo o Brasil um país tropical. Cidades conhecidas por suas temperaturas elevadas, por exemplo, Cuiabá, também experimentaram dias com o clima clássico do inverno.



Mesclando os assuntos moda, inverno e universo masculino, temos uma dúvida sempre frequente: quais as melhores roupas para se vestir no inverno e manter um look alinhado com a moda?



De acordo com o departamento comercial da Blowbell Men"s Wear, marca de confecção de moda masculina social e casual, as jaquetas, os blazers e os ternos são opções que estão em alta para o inverno. Mas, outro item está de volta para as tendências do vestuário masculino nesta estação: o sobretudo.



"Muitos homens que vêm as nossas lojas procuram modelos desses produtos baseados nas seguintes características: os tecidos devem ser quentes, mantendo o conforto, e devem criar um look elegante para os momentos casuais e sociais.

Cada vez mais os homens estão buscando referências e tendências de como se vestir apropriadamente para as diversas ocasiões, e quando o clima está mais frio há uma procura por roupas mais alinhadas com a estação. Este é o caso das jaquetas em couro natural ou sintético, e dos sobretudos", explica o departamento.



A equipe comercial da marca ainda destaca quais são as tendências de cores para o inverno. "O cinza, preto, azul marinho, e vinho são sugestões para as jaquetas, juntamente com os tons militares que estão em alta. O blazer também segue essa palheta de cores, exceto pelas militares que não são tendências centrais para esse tipo de peça masculina."



Gostou das dicas? Então, aproveite para se esquentar e fugir das baixas temperaturas que ainda estão por vir nas próximas semanas.



Sobre a Blowbell

Empresa do mercado de confecção e moda masculina desde 1964, sendo uma das mais tradicionais indústrias e loja de fábrica no ramo de ternos, blazers, calças sociais e casuais contando também com uma linha completa de camisas sociais e polos, entre outros produtos das linhas sociais e casuais. Para conquistar o reconhecimento de uma marca de tradição com qualidade, aliada a requinte, sofisticação, elegância e bom gosto, a Blowbell tem como princípio em sua alfaiataria, sempre produzir peças masculinas utilizando as melhores matérias-primas e um rigoroso controle de qualidade.



