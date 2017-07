Blefaroplastia e cicatrizes: tire suas dúvidas

Pálpebras caídas, olhos fundos, bolsas e aquele ar cansado: estes são os principais motivos que têm levado as pessoas a optar por uma Blefaroplastia.



Procurada tanto por homens quanto mulheres, a cirurgia tem como objetivo melhorar a aparência das pálpebras, ajudando a melhorar o aspecto da expressão facial. Dessa forma o paciente passa a exibir uma aparência mais rejuvenescida e renovada.



Como a região dos olhos é muito sensível e aparente, algumas pessoas se preocupam com as cicatrizes – e se elas poderiam piorar o quadro e comprometer o resultado final.



A Blefaroplastia costuma ser realizada sob anestesia local com sedação ou geral – esta última mais comum nos casos em que o procedimento é associado a outras técnicas, como o lifting facial. Tem duração média de 1h30 a 2h e o paciente costuma ter uma recuperação muito tranquila, especialmente quando observa corretamente as prescrições médicas.



Segundo Dr. Garabet, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP, quando a cirurgia é realizada por um cirurgião plástico especialista as cicatrizes tendem a ficar camufladas nas linhas naturais dos olhos.



Na blefaroplastia superior, a incisão acompanha a linha do sulco da pálpebra, ocultando a cicatriz nas dobras naturais da pele. Quando realizada na pálpebra inferior, a cicatriz fica na porção interna da pálpebra, tornando-se imperceptível.



A técnica atual usada na cirurgia plástica nas pálpebras é resultado de muitos anos de estudo, pesquisa e técnicas para executá-la com alta precisão.



Por isso, pessoas interessadas em passar por uma Blefaroplastia devem buscar um cirurgião plástico especialista, que seja membro da SBCP. Dessa forma é possível receber o melhor diagnóstico e garantir toda a segurança e qualidade necessárias para que os resultados sejam totalmente de acordo às expectativas.



Sobre o Dr. Garabet



Dr. Garabet Karabachian Neto encabeça o time de especialistas da GKN Clínica de Cirurgia Plástica, especializada em cirurgia plástica estética e de correção equipada com salas de procedimentos de última geração. A clínica está há 18 anos no elegante bairro do Jardim Paulista, São Paulo/SP.



Membro da International Society of Aesthetic Plastic Surgery e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Garabet é especialista em Cirurgia Plástica, com 25 anos de experiência na prática.