Blink-me inova em conceito de salão de beleza no Brasil ao lado do Coach personal Beauty Joe Rocha

Bem estar, requinte e modernidade, são atributos como esses que conseguimos encontrar no salão comandado pelos empresários Eduardo Kirschner e Eduardo Reingruber.



Em um espaço amplo, ambiente moderno, funcional e sofisticado, a blink.me oferece ao cliente o que há de melhor em serviços e produtos para cuidados da beleza, especialmente dos cabelos. Buscando reunir uma grande variedade de serviços, o blink.me Atelier atua com um conceito Europeu de salões de beleza, e apresenta tudo em um ambiente único e exclusivo – sem contar que estão à disposição produtos premium para todas as categorias, maquiagem, perfumes, skin care, men, unhas, etc.



Uma das maiores preocupações da blink.me é com a entrega constante de um altíssimo padrão de qualidade técnica, para garantir a excelência do atendimento e do serviço prestado, assim como a satisfação das clientes.



O famoso educador e cabeleireiro Joe Rocha é um dos profissionais mais requisitados e reverenciados no setor da beleza, com grande conhecimento técnico na área de cabelos; e foi justamente por conta disso que a blink.me desenvolveu um trabalho com ele para supervisionar e treinar toda a equipe do salão, se tornando assim o responsável técnico da companhia.



"A visão técnica e inovadora e o profissionalismo da Joe Academy superaram nossas expectativas, e fez com que nós escolhêssemos o Joe para o lançamento desse novo conceito de salão no Brasil" diz o sócio Eduardo Kirschner. "Fico muito lisonjeado por fazer parte dessa inovação e feliz pela procura de nossa academy para fazer a diferença no mercado", disse Joe Rocha.



Dentro do próprio salão tem um espaço de eventos denominado "Lab", que permite reunir até 15 pessoas para diversos tipos de eventos, como cursos de automaquiagem, demonstração de marcas e produtos e tudo mais o que a empresa oferece. Blogueiras, jornalistas e personalidades já deixaram sua assinatura no espaço.



O mercado de beleza do Brasil está de certa forma atrasado em relação aos grandes centros, e a blink.me traz essa inovação que permite uma experiência de compra de produtos e acesso à serviços de beleza tudo no mesmo lugar, o que não existe no país nesse formato. Um dos diferenciais desse conceito é que torna possível aliar o diagnóstico profissional do cabelo das clientes com a indicação do melhor produto para o tratamento em casa, específico para cada caso e cada cliente, dada a grande oferta de marcas e produtos disponível no espaço.



Esse é um dos primeiros lugares em que se encontram produtos profissionais de cabelo disponíveis diretamente para o público comum, porém com direcionamento e supervisão profissional. Um outro diferencial é que o consumidor pode usufruir do profissional blink.me para a aplicação dos produtos no ato da compra.



