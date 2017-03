Blog cultural Uppermag retrata assuntos diversos, sempre se preocupando com a qualidade da informação transmitida ao leitor

O blog Uppermag é uma excelente opção para leitores que buscam um conteúdo de qualidade e diversificado dentre os inúmeros blogs culturais que circulam pela internet. Com um visual atrativo e uma linguagem acessível, ele trabalha com temas variados visando sempre satisfazer o leitor e trazer consigo um número maior de pessoas. Toda semana são postados artigos que envolvem assuntos como cinema, música, moda, viagens e gastronomia, tendo até mesmo uma seção destinada à cerveja. São temas que costumam ter uma grande procura e atendem às necessidades de quem busca um conteúdo que informe, divirta e ao mesmo tempo entretenha o leitor. O blog é uma parceria com o Delivery de Moda Upperbag, e foi criado no final de 2016, tendo seus primeiros textos divulgados no início de novembro, mas já demonstra um grande potencial para crescer e atrair mais visitantes em 2017.



Os desenvolvedores do blog apresentam uma preocupação em produzir textos que se mantenham sempre atuais e não fiquem datados. São publicações e artigos que possuem um conteúdo informativo, no qual o objetivo é sempre se manter relevante. Um bom exemplo disso são os artigos relatando a história do cinema mundial dividido em duas partes. Nele é contado de forma atrativa e informativa a história da Sétima Arte, abordando desde seus primeiros recursos e filmes, até o surgimento das salas de cinema e sua evolução no século XXI.



A música e a moda também ganham seu espaço no blog. São artigos contando a história da música em determinadas épocas, listando artistas e canções importante do período destacado. Em uma das publicações, são retratadas músicas importantes dos anos 70 , apresentando cantores e bandas que tiveram relevância nessa década. Além da música, esse artigo também trabalha a questão da moda nesse período. Há um cuidado em atender um público que goste desses dois assuntos, mas sem ignorar um dos temas retratados. É uma boa fórmula para expandir o número de leitores, sempre se preocupando com a qualidade informativa e relevância do texto.



O blog também apresenta artigos que possuem um foco maior na moda, tanto masculina como feminina. Eles vão desde dicas para se vestir em determinadas ocasiões , até novas tendências e estilos que acabam surgindo ao longo do ano. Além disso, o Uppermag possui dicas de viagens e lifestyle para os leitores que buscam dicas de lugares inusitados para viajarem e conhecerem uma nova cultura.



Tendo isso em vista, é notável que o Uppermag é um blog com uma capacidade enorme de crescer e se tornar influente dentro dos temas que pretende abordar. Apresentando uma grande variedade de assuntos retratados, ele procura manter sua importância e carga informativa dentro de seus textos. É uma ótima opção para quem pretende se divertir e também se manter informado sobre moda, música, cinema, viagens, entre outros temas.



Website: http://uppermag.com/