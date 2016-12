Blogueira cria programa online que ensina como ter a Barriga Negativa e alcança quase 1 milhão de seguidoras nas redes sociais

A Beleza da mulher brasileira é invejável e conhecida internacionalmente, existem até mesmo cirurgias plásticas nos Estados Unidos que evidenciam isso, como é o caso da "Brazilian Buut Lift" onde muitas mulheres a fazem para ter o bumbum mais levantado, como da brasileira.



Mas mesmo a Brasileira tendo sua beleza invejada lá fora, você sabia que uma pesquisa apontou que 54% delas estão insatisfeitas com seu próprio corpo?



Uma pesquisa realizada pela Sophia Mind revela ter entrevistado 2.565 mulheres no Brasil e que mais da metade delas estão descontentes com seu corpo, e 58% das entrevistadas disseram que o que mais gostariam de mudar é a Barriga, deixando claro que isso é uma grande preocupação da mulher brasileira.



Foi sabendo desta preocupação e conhecendo quais são os desejos e frustrações das mulheres que a Luana Fiennes, Blogueira e Influenciadora Digital que fala sobre ter um estilo de vida fitness e saudável, criou um Programa Online chamado Dama Fitness e já alcançou quase 1 MILHÃO de seguidoras nas redes sociais.



Como ela mesma diz em seu blog "www.damafitness.com.br", tudo começou pela vontade de compartilhar como ela conseguiu chegar a tão desejada Barriga Negativa só depois de sua segunda gestação. Não demorou muito para ela começar a atrair o interesse de milhares de mulheres que se identificaram com ela.



Depois de ter ajudado muitas "Damas", como ela chama suas leitoras, compartilhando dicas e contando como ela fez para chegar na melhor forma dela depois de ter tido 2 filhos, ela começou a pensar numa forma de entregar um Manual, que mostrasse passo a passo o que elas precisavam fazer para conquistarem a melhor forma física delas, tendo uma vida saudável e equilibrada.



Essa sua vontade de compartilhar fez com que ela convidasse uma amiga Educadora Física e outra Nutricionista para que juntas desenvolvessem este Manual, que ajudaria a todas as mulheres.



E foi assim que surgiu o Programa Dama Fitness.



Hoje seu Programa Online já conta com mais de 8 mil alunas, onde é possível encontrar facilmente em suas redes sociais. fotos de antes e depois de várias alunas que passaram pelo Programa e conquistaram resultados surpreendentes.



Analisando os resultados e depoimentos de suas alunas é possível afirmar que a Luana Fiennes está ajudando e empenhada a reduzir o número de mulheres que estão insatisfeitas com seu próprio corpo.



Como é o caso da Luciana de Vicenzo que eliminou 14 quilos em apenas 55 dias e reduziu 23 centímetros de cintura, só seguindo as orientações compartilhadas dentro do Programa Manual da Barriga Negativa.



No site abaixo você encontrará mais informações sobre este Programa e também vários depoimentos e resultados das alunas que seguiram o Programa.



