Blogueira Giulia Morais dá dicas de maquiagem para o inverno

MAQUIAGEM PARA O INVERNO: APRENDA A FAZER UMA MAKE PERFEITA PARA OS DIAS FRIOS





Com o inverno se aproximando, nada mais apropriado do que investir em uma make com as tendências da estação. Pensando nisso, o Tudo Sobre Make separou dicas para uma maquiagem com cores mais sóbrias, como o marsala, e hidratação específica para as áreas que ficam mais ressecadas devido ao clima mais frio. E tudo isso de forma superfácil e com poucos produtos.



Batom é o foco da produção, já que na estação a boca tende a ficar mais rachada. Em seguida, vale preparar os lábios contornando e colorindo com o lápis Hydra Extreme, na cor Red Glamour. Nesse passo, além de desenhar o contorno dos lábios, a dica é ir com o próprio produto já pintando por dentro, e assim ganha uma camada a mais de cor.



Com os lábios delineados e coloridos suavemente, a hora é de escolher o batom: uma boa opção é o roxo Hydra Extreme, na cor Plum Me que, misturado com o lápis labial vermelho, cria uma tonalidade de vinho que é a cara do inverno. A dica é atentar para o modo como o produto será aplicado: como o batom é o ponto forte dessa maquiagem, é importante usar um pincel de definição para conseguir um desenho bem bonito dos lábios.



Olhos mais discretos finalizam a maquiagem. Para os olhos, a escolha da vez é a sombra vinho Color Tattoo, na cor pomagranade punk, que deve ser bem esfumada, apenas para colorir a região, já que o foco do visual está nos lábios. Para um visual perfeito, pode começar aplicando a sombra rente aos cílios, com um pincel ou com os dedos, e vem trazendo para o côncavo e espalhando até a sobrancelha.



O desenho do olho pode ser realçado com duas técnicas: com a aplicação da sombra rente às pestanas inferiores, e com o lápis preto (Colossal Kajal) sendo esfumado. Giulia Morais comenta sobre esse tom mais escuro na make. Para finalizar a make, basta aplicar a máscara de cílios Colossal Super Filme, que garante a sofisticação do visual e ainda apresenta vantagens, já que fica o dia todo sem sair, mas sai facilmente com água morna no banho.



Créditos / VHASSESSORIA



