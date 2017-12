Blusas femininas estampadas marcam coleção de verão da Khelf

O verão é a estação mais quente e animada do ano. As altas temperaturas são sentidas de norte a sul do país. A Khelf investe é uma ótima dica para repaginar o guarda-roupa e ficar em dia com as tendências do Verão 2018. Para ajudar a entrar em contato com as últimas novidades, a marca acaba de disponibilizar em seu site o Lookbook da nova coleção Sweet Summer.



Estampas geométricas, florais e abstratas dão vida às novas blusas femininas, masculinas e demais elementos do look, desenhados por diferentes tons de azuis bem trabalhados e uma cartela de cores mais saturadas. A combinação traz todo o frescor e tropicalismo da estação. Todas as novas peças foram desenvolvidas em tecidos leves e fluídos.



Para elas



Para vestir as meninas, a Khelf desenhou modelagens amplas, blusas femininas com ombros à mostra, recorte nas costas e cintura, além de calças widecropped, macacões e diversos vestidinhos estilosos que ajudam a complementar o look.



Acessórios e calçados não ficaram de fora da coleção. Slides e Birkens com tiras mais largas e fivelas, sandálias de salto e uma nova versão do clássico de sola tratorada e tachas são as tendências do novo portfólio.



Para eles



Os rapazes não ficaram de fora da Sweet Summer. A marca desenvolveu peças que apostam no branco e no off white - que investe em um contraste marinho, preto e darkgreen. As estampas são fortes, com imagens florais, coqueiros, folhagens e outros padrões tropicais.



Os materiais aqui são bem confortáveis para enfrentar o calorão: bermudas em sarja, moletom e malhas que combinam com camisas jeans e estampadas. Malha e linho e flamê com viscose também estão presentes em algumas peças para eles.



Na seção Lookbook do site é possível encontrar sugestões de combinação de blusas femininas e masculinas com calças, bermudas, acessórios e looks completos bem estilosos. Confira: http://www.khelf.com.br/vitrine/look/5/index.aspx#inicio