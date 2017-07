Boa Forma e Mormaii lançam linha de acessórios fitness

Boa Forma, referência em fitness, nutrição e bem-estar, se uniu à Mormaii, maior marca de esportes livres do Brasil, para criar uma coleção de acessórios que permite manter a rotina de exercícios físicos em casa, no parque ou numa viagem. É possível montar a própria academia e ainda transportá-la com facilidade, uma vez que os produtos são confeccionados com neoprene e preenchidos com areia apenas no momento do exercício.



Expert na prática esportiva, a marca do Grupo Abril assina a linha de produtos que valoriza a funcionalidade e estilo, com estampas exclusivas criadas para as peças. Além disso, o lançamento beneficiou-se do conhecimento da Mormaii sobre o segmento e também sobre a principal matéria-prima, o neoprene. Produzidos com o insumo flexível, os acessórios fitness podem ser customizados com diferentes ilustrações e formatos, além de possibilitarem dobrar e guardar em pequenos espaços.



"Todos os meses, BOA FORMA indica os melhores treinos para a leitora. Percebemos um interesse crescente em atividades outdoor práticas, simples de executar, de rápida duração e com ótimos resultados. Isso nos motivou a criar a parceria com Mormaii, marca especialista em esportes ao ar livre e criadora de um método de treinamento em que acreditamos.", afirma Juliana Diniz, redatora-chefe da revista.



A edição de maio da BOA FORMA está nas bancas com um treino de demonstração do uso dos itens. A cada mês, uma nova série mostra como usar os produtos da coleção. Em maio, foram destaque o tapete de ioga, os círculos de marcação, a sand bag, a corda de pular de couro e o porta-celular de neoprene. Para junho, houve o lançamento da sapatilha e fita de ioga. Já julho traz o Kettlebell e balance pad.



Com preços que variam entre R$ 39,00 e R$ 139,00, as peças já estão disponíveis para à venda no site www.santaapolonia.com.br.