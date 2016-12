Bolsas femininas que serão tendência em 2017

Os desfiles da semana de moda da Paris Fashion Week apresentaram as bolsas femininas em alta que são tendências até as próximas estações.



Os acessórios, além de beleza singular com design modernos e acabamentos elegantes, têm tamanhos ideias para as mulheres carregarem todas as necessidades para diferentes ocasiões.



Os estilistas apostaram a criatividade e o sucesso em modelos totalmente diferentes de bolsas femininas.



Lemaire – São os tipos com composições inspiradas no espírito hippie muito usado nos anos 70, por isso, as alças compridas; os detalhes em cintas grandes de madeira e o acabamento com miçangas. É uma bolsa que vai além do famoso modelo saco ou com tons concentrados na cor marrom. Essa Lemaire é adequada para situações do dia a dia ou para festas mais informais.



Cholé – O design dessa bolsa foi pensado especialmente na leveza e na simplicidade que são tão necessárias nas estações mais quentes do ano. O tecido é liso e o formato muito contemporâneo em meia lua. A alça de argola dourada faz toda a diferença no acessório que ainda tem outros detalhes dourados na alça e no feixe.



Loewe - A moda das bolsas femininas também faz parte desse estilo com escultura em tecido de couro no formato de saco. O material de couro garante brilho e características elegantes capazes de combinarem com tudo.



Céline – Diferente dos outros modelos de bolsas femininas, este é mais social. O tecido é liso em tom marrom, o design imita uma pasta – composição indicada para o trabalho ou estudo. As alças curtas permitem que a bolsa seja carregada com elegância nas mãos ou a tiracolo.



Chanel – Este modelo traz estampa de estrelas metálicas – uma opção mais moderna para festas principalmente do período noturno. A bolsa pode ser levada nas mãos ou nos ombros.



Essas bolsas femininas fazem parte do grupo apontado como principal tendência atual e condizente com o ano de 2017.



A base de tudo são os tecidos mais lisos, como o couro e estampas que inovam e se destacam. Sem deixar de lado, claro, as miçangas e as pedras coloridas que realçam muito as bolsas femininas.



Sobre a loja



A Ella Store é uma loja online de bolsas e mochilas femininas. Também vendemos mochilas escolares, o que faz bastante sucesso. Iniciamos nossos trabalhos em 2011 na internet mesmo, tentamos buscar sempre as novidades e os melhores preços de bolsas e mochilas no mercado, todos os produtos da loja atendem ao público feminino, algumas opções unissex como mochilas executivas.



Com mais de 1000 modelos de bolsas disponível para envio imediato, entregas em até 2 dias* nossa loja se tornou conhecida como A LOJA DE BOLSA DA INTERNET e é o que estamos tentando nos aperfeiçoar e cada vez mais oferecer um melhor atendimento e produto a vocês.



Endereço



Avenida Dr. Yojiro Takaoka nº4384 Cj 306



Bairro: Alphaville Cidade: Santana de Parnaíba/ SP

Website: https://www.ellastore.com.br/