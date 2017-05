Bomba Tira-Leite Elétrica pode facilitar o dia a dia das mamães

As bombas para extração de leite são itens úteis e indispensáveis para algumas mães. Presentes no dia a dia e na rotina de mulheres lactantes que precisam estocar leite, extrair o excesso produzido aliviando a mama ou manter a dieta exclusiva para bebês prematuros, elas trazem mais praticidade, agilidade e economia de um item precioso: o tempo. Já presente no mercado brasileiro com sua bomba manual, a Lansinoh, líder no mundo quando o assunto é amamentação, disponibiliza agora no Brasil a sua linha de bombas elétricas.



Com design desenvolvido pensando também na segurança e higiene durante a ordenha e a retirada de leite, a bomba possui um "Sistema Fechado" que bloqueia a entrada do leite na tubulação, prevenindo o crescimento de fungos e bactérias. O que torna o produto extremamente higiênico e seguro para o bebê.



As bombas estão disponíveis em dois modelos: Bomba Tira-Leite Elétrica Single e Bomba Tira-Leite Elétrica Dupla Signature Pro™. Ambas possuem duas fases diferentes que simulam o padrão de sucção natural do bebê: de estimulação, que estimula a descida do leite, e de extração, que maximiza o fluxo de leite. Elas possuem também uma flange de silicone ComfortFit™ que permite um encaixe confortável e uma vedação segura, resultando na mais suave e eficiente extração. A versão individual conta com 6 níveis de sucção ajustáveis e LED indicativo dessas fases. Já a dupla conta com 3 estilos de bombeamento e 8 níveis de sucção que podem ser ajustados para o maior conforto da mãe, além de poder ser utilizada tanto de maneira única quanto dupla, extraindo uma quantidade maior de leite e economizando tempo.



Bomba Tira-Leite Elétrica Single Lansinoh



• Tecnologia de 2 fases: estimulação e extração

• 6 níveis de sucção ajustáveis

• "Sistema Fechado" que previne bactérias e fungos

• Luz de LED indicativa de fase e níveis de sucção

• Flange ConfortFit™ para maior conforto e vedação

• Livre de Bisfenol A e Bisfenol S (BPA e BPS Free)

• Energia Elétrica (Bivolt) ou 06 pilhas AA



Bomba Tira-Leite Elétrica Dupla Signature Pro™ Lansinoh

• 3 estilos de bombeamento e 8 níveis de sucção ajustáveis

• Tecnologia de 2 fases: estimulação e extração

• "Sistema Fechado" previne bactérias e fungos

• Tela LCD com Timer

• Livre de Bisfenol A e Bisfenol S (BPA e BPS Free)

• Energia Elétrica (Bivolt) ou 06 pilhas AA



Encontre os Pontos de Venda em: www.lansinohbrasil.com.br

Website: http://www.lansinohbrasil.com.br