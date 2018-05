Botox: toxina botulínica pode tratar até o sorriso gengival e o arqueamento das sobrancelhas

Médico cirurgião Luís Fernando Gândara explica por que algumas pessoas perdem a expressão facial após o tratamento; que custa de 1000 a 1500 reais na região superior da face



A toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, é uma substância que promove a paralisação dos músculos, sendo utilizada na prevenção e tratamento das rugas dinâmicas, como os pés de galinha, as marcas que surgem entre as sobrancelhas, na testa, na amenização das pregas verticais no pescoço, que se formam com a idade, chamadas de bandas platismais. O que poucos sabem é que o produto pode ser utilizado no tratamento do sorriso gengival, melhorar a definição da mandíbula e até para arquear as sobrancelhas



Segundo o médico cirurgião Luís Fernando Gândara, o efeito começa no terceiro dia e se completa em 15 dias, quando ocorre uma consulta para revisão e retoque, se necessário. Dura em torno de três a quatro meses, quando os movimentos vão retornando gradualmente.



"Uma nova aplicação pode ser feita após seis meses, intervalo que deve ser respeitado para evitar a resistência à toxina. O uso do Botox like Caps (Palazzo) tomado cinco dias antes e cinco dias depois favorece a durabilidade do efeito da toxina", explica o médico, que também conta o Botox pode ser utilizado como forma de prevenção:



"A toxina botulínica é indicada, principalmente, para o tratamento de rugas dinâmicas e também pode ser usada na prevenção das rugas estáticas, que são aquelas presentes mesmo em repouso e que surgiram devido ao movimento repetitivo".



No momento da aplicação, a pele precisa estar limpa, sem maquiagem, cremes e protetor solar. A limpeza é realizada pelo profissional, durante o atendimento. E podem ser reaplicados quatro horas após o procedimento.



Segundo o profissional, a aplicação é rápida e praticamente indolor: "Ela demora em torno de 30 minutos, incluídos a consulta inicial, marcação dos pontos de aplicação, limpeza da pele e posterior orientações finais".



As principais orientações pós-procedimento consistem em permanecer quatro horas sem pressionar os locais de aplicação, e não praticar atividade física após o procedimento.



É comum vermos algumas pessoas, que após passar pelo procedimento, ficaram com o rosto sem expressão facial.



"A falta de expressão facial identificado em algumas pessoas se deve a aplicação exagerada e mal dimensionada", revela Luís Fernando.



O valor da aplicação depende da área tratada. O terço superior da face que inclui pés de galinha, rugas da testa e entre as sobrancelhas custa em média de 1000 a 1500 reais.



Ainda segundo Gândara, o procedimento é praticamente sem efeitos colaterais, sendo rara a queixa de cefaleia e náuseas.



"Pode acontecer pequenas equimoses em alguns pontos de aplicação, que desaparecem em poucos dias", disse o profissional, que revela quem não pode passar pelo procedimento:



"A única contraindicação consiste em hipersensibilidade conhecida à toxina ou a algum dos componentes do produto. O que geralmente ocorre é a falta de indicação para o seu uso".



Foto Divulgação/Black Comunicação





