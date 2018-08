Brasil já é considerado o terceiro país com o maior mercado de estética no mundo

De acordo com um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil se tornou o terceiro país, com o maior mercado de estética no mundo, gerando empregos, novos negócios e principalmente aquecendo o setor de serviços.

Neste cenário, se destacam milhares de profissionais e empresários, que apostaram na área da beleza, com investimentos e especializações, trazendo novidades para o país. Um dos exemplos é carioca Carina Arruda, de 32 anos, à frente da MyLash, empresa especializada em extensão de cílios, que só em 2017 realizou mais de quinze mil extensões de cílios com faturamento de R$ 4 milhões.

Mas a vocação da empresária, pra trabalhar no ramo da beleza não foi tão imediata. Antes ela precisou percorrer uma longa trajetória, que começou aos 13 anos. Para ajudar a família, ainda adolescente vendia arranjos de flores em domicílio durante a semana e roupas numa feira aos domingos. Aos 15, tornou-se vendedora de TV por assinatura e com 16 anos e apenas R$ 2 mil, deu seus primeiros passos rumo ao empreendedorismo.

Com a inquietude típica da juventude, experimentou vários negócios e empregos, sempre tirando o melhor aprendizado de cada um. Teve uma papelaria, uma distribuidora de água mineral, trabalhou numa loja varejista de calçados, foi contato publicitário de um grande jornal, onde bateu recordes de vendas e chegou a ser premiada como a melhor profissional do seu setor.

“O fato de minha mãe ter sido feirante contribuiu para minha veia empreendedora. Somos de uma família muito simples e sempre quis melhorar de vida”, comenta Carina.

E o que ela batiza de “Day One” para a beleza, aconteceu mesmo em 2012, quando decidiu mergulhar no setor voltado para a melhora da autoestima das mulheres.

Após algumas pesquisas de mercado e já bem mais experiente, Carina criou uma empresa especializada em design de sobrancelhas, voltada para as classes A e B, mas queria algo mais especial. Começou então a pesquisar no mercado internacional, o que poderia ser um grande diferencial para as brasileiras. Foi então numa viagem aos EUA, que se apaixonou pela extensão de cílios, serviço que já existia no Brasil, porém de maneira amadora, com produtos inadequados e sem nenhuma norma de segurança.

“ Queria oferecer um serviço muito qualificado e diferenciado, quando me encantei com a técnica de extensão de cílios feita nos EUA", comenta.

A empresária investiu suas economias então em seu primeiro curso de extensão de cílios na NOVALASH, considerada uma das melhores academias dos EUA, em Las Vegas. Ao voltar para o Brasil, adaptou em seu estúdio, a técnica aos hábitos de beleza das brasileiras, apostou na divulgação do trabalho nas redes sociais e o boca a boca só cresceu.

“Não demorou para a marca ter fila de espera de meses, com diversas atrizes se tornando clientes. Também comecei a qualificar minhas funcionárias para também serem capazes de oferecer o serviço. Hoje, acredito que tenho a equipe mais qualificada do Brasil”, conta.

A empresária que possui mais de sete certificações internacionais tornou-se a única brasileira membro da NEESA (Associação Americana de Segurança em Extensão de cílios), qualificou inúmeras profissionais no Brasil e é referência quando se fala em extensão de cílios. A clínica que foi reformulada passou a se chamar MyLash, usado até hoje.

Convidada a escrever um dos capítulos do livro "Empreendedoras com o poder de inspirar outras mulheres", da editora Gregory, Carina Arrudacomemora hoje quatro lojas no total, uma nos Jardins em SP e as demais no Rio, além de se preparar para inaugurar a quinta loja, no Shopping Tijuca (RJ), em outubro deste ano.

Perguntada sobre o porquê dos cílios, ela responde:

- “Os cílios representam uma característica muito feminina, capaz de mudar a autoestima e a extensão possibilita uma mudança de dentro para fora”, afirma Carina.

Website: http://www.mylash.com.br