Brasil é líder mundial em cirurgias de rejuvenescimento vaginal e o procedimento já é o terceiro mais realizado entre as mulheres no país

A procura por alternativas que melhorem o tônus e a aparência da região íntima feminina cresceu nos consultórios de dermatologia e ginecologia nos últimos anos. Isto é resultado da abertura da sexualidade e da conscientização da mulher sobre a importância da prevenção em consequência do aumento da expectativa de vida. As mulheres estão vivendo mais e querem envelhecer de uma forma saudável em todos os aspectos. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética (ISAPS - sigla em inglês), o Brasil já passou os Estados Unidos e assumiu a liderança mundial em cirurgias de rejuvenescimento vaginal. Aliás, este tipo de tratamento (com técnicas não invasivas) já é o terceiro procedimento estético mais realizado pelas mulheres brasileiras.



A BTL percebeu essa transformação da mulher e a cada vez maior de tecnologias modernas que tenham resultados rápidos e eficazes. No congresso da Academia Americana de Dermatologia (AAD), que foi realizado este mês na Flórida, nos Estados Unidos, foi apresentado o BTL Ultra Femme, uma tecnologia inovadora e única no mundo que chega ao mercado para se tornar a principal opção para as mulheres que querem tratar a região íntima e melhorar a satisfação sexual, tratando ainda a incontinência urinária, flacidez e atrofia labial.



O BTL Ultra Femme já é certificado pelo FDA, a agência americana que controla procedimentos médicos. A certificação do equipamento no Brasil pela Anvisa deve sair ainda neste semestre. O aparelho emite simultaneamente uma radiofrequência monopolar, que beneficia a vascularização do tecido vaginal e estimula a produção de colágeno, ondas de ultrassom para melhorar o resultado final do procedimento e diminuir o número de sessões de tratamento. Além disso, a nova ponteira do BTL Ultra Femme emite níveis altos de energia em todos os ângulos (360º) sem comprometer o conforto da paciente.



Principal tecnologia que existe hoje no Brasil também é da BTL

O BTL Íntima já é um sucesso entre as mulheres e contribuiu para o posicionamento do Brasil no ranking das cirurgias de rejuvenescimento vaginal. O BTL Íntima possui a exclusiva tecnologia EFC Elite®, uma radiofrequência monopolar que consegue aquecer a região íntima em curtíssimo período de tempo, de forma uniforme e controlada e atua diretamente no tecido externo da vagina.



O calor promove modificações na estrutura das células estirando-as e estimulando a produção de colágeno. É esta produção de colágeno que deixa a pele mais firme e túrgida modificando a aparência dos lábios vaginais. Entre as vantagens do BTL Íntima estão a rapidez de resultados, a dispensa de intervenção cirúrgica e o fato da tecnologia tratar sem dor permitindo a mulher continuar com suas atividades diárias. Os resultados são visíveis já na primeira sessão.



