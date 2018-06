Brasil é sinônimo de qualidade no mundo da beleza

Enquanto outras áreas do mercado sofrem com a crise, há um segmento que cresce e prospera ao longo dos anos. O mercado da beleza se tornou o meio para movimentar a economia que muitos não esperavam.

O que se imagina é que em tempos de crise os cuidados estéticos seriam um dos primeiros a serem cortados da lista do brasileiro. No entanto não é o que acontece.

Segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABHPP), o crescimento do mercado da beleza em 2017 foi de 1,5% e 2,5%, e a expectativa para este ano de 2018 é ainda maior.

Sendo grande a procura por brasileiros de pessoas nesta área, consequentemente o mercado abre demanda para profissionais dispostos a trabalhar e colocar em prática todo seu conhecimento. Tudo se transformando em uma cadeia do bem. Maior procura da população pelo serviço, significa mais oportunidade de trabalho para quem busca uma profissão.

Além de marcas como AVON e NATURA que fazem sucesso lá fora devido à alta qualidade e inovação, agora os profissionais também estão em alta. São os mais reconhecidos e procurados internacionalmente. Acumulam milhões de seguidores e viajam o mundo dando curso.

Uma empresa que se destaca neste segmento, e aproveita a boa fase do mercado além de ajudar nessa propagação de conhecimento tornando esta profissão uma realidade é a BeautyClass. Em 6 meses após o lançamento já tem 15.000 assinantes online, e com números crescendo. Todos em busca de capacitação para atender à demanda do mercado.

A empresa já grava cursos de profissionais e vende em formato de assinatura, a empresa já gravou cursos com um Australiano, Uruguaio e Russo. Mas os pedidos são sempre para brasileiros, nessa parte um se destaca, Romeu Felipe, considerado o maior especialista em loiros do mundo.

Pensando na experiência do usuário a BeautyClass vai promover o maior curso de mechas já feito no Brasil, será no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Serão 600 pessoas distribuídas em um camarote. A ideia da empresa é inovar gerando experiências únicas.

Já foram vendidos mais de 20 ingressos para fora do Brasil e mais de 25% dos convites vendidos foram para pessoas da região norte e nordeste, mostrando uma demanda e carência de informação nessas regiões.

A empresa já atua em mais de 5 países, incluindo Rússia e Austrália e com centenas de assinantes em Portugal e Colômbia, tem o apoio da WELLA e outras grandes marcas.

O mais intrigante é que apesar da carência de educação aparente no setor, o Brasil se destaca no mundo da beleza não só pelo volume, mas pela qualidade. Profissionais do mundo inteiro procuram os Brasileiros para aprender técnicas de mechas. Fenômeno parecido com o que já houve com a depilação (Brazilian Wax) e com a progressiva, que abominada por aqui roda com o mundo com o nome de Brazilian Keratin. O CEO da empresa, Pedro Castro diz que a venda para brasileiros que moram fora é muito alta e que eles costumam se dar muito bem por lá, tem clientes até no Japão.

“...a BeautyClass acredita que a beleza vai além do cuidado estético. Acredita também que pode unir o cuidado da autoestima a uma carreira de sucesso neste segmento. Um profissional realizado com o que faz, ao mesmo tempo que transforma vidas!”

Pedro Castro – O CEO da empresa acredita que esta carência de profissionais da área em várias regiões do país será totalmente suprida com os cursos oferecidos pela escola. A oportunidade de uma carreira de sucesso já está disponível a todos com o menor investimento já visto. Usando uma ferramenta prática rápida, que permite realizar downloads dos cursos e assisti-los em qualquer lugar, a empresa vem inovando no mercado da beleza.

