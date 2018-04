Os brasileiros estão entre os mais vaidosos do mundo e o país fica atrás apenas do Japão, Estados Unidos e China no mercado de beleza

O mercado da beleza é o que mais cresce no Brasil. As pessoas estão cada vez mais cuidando da saúde, da estética e da alimentação. Estamos diante de uma nova geração que busca a qualidade de vida em primeiro lugar. Com isso, os produtos de beleza e saúde vêm ao encontro desse novo comportamento e isso é muito positivo para as indústrias.



A vaidade é importante para as mulheres, faz elas se sentirem bem, mais bonitas e poderosas. Seja na hora de se arrumar para ir trabalhar, se maquiar para uma festa, cuidar dos cabelos, andar perfumada, estilosa e ter uma vida saudável, faz toda a diferença no visual.



Focada em desenvolver produtos que permitem maior praticidade e exaltem ainda mais a beleza da mulher brasileira, a Cadence - marca do grupo JCS Brasil - anuncia o lançamento do Modelador Cônico Golden Secret (MOD200), que permite ondular e cachear os cabelos, deixando-os definidos por muito mais tempo, e chega para completar a linha de modeladores da marca.



O Modelador Cônico Golden Secret é fácil e seguro de manusear, oferecendo resultados eficazes sem danificar a saúde dos fios, pois mantém a temperatura ideal permitindo que o cabelo conserve seu aspecto natural em todos os tipos de cabelo.



Além disso, devido ao seu formato de cone, o Golden Secret deixa um cacho mais largo perto da raiz dos cabelos e mais fino nas pontas, ajudando a manter o formato por mais tempo e imitando os cachos e ondas naturais dos cabelos, sendo perfeito para quem tem cabelos curtos ou médios e quer o mesmo efeito dos cachos dos cabelos longos.



O modelador também conta com uma ponta fria, que permite finalizar os cachos de forma segura, além de LED indicador de funcionamento, revestimento cerâmico que mantém a temperatura constante e uniforme de até 170° (promovendo brilho e maciez aos fios), potência bivolt e cabo giratório 360°. Leve, pesa apena 200 gramas, o equivalente a uma escova de cabelos, sendo ideal para guardar em qualquer lugar e levar em viagens.



Agora, as mulheres de todo o país poderão ter o cabelo cacheado de salão, em poucos minutos, sem precisar sair de casa.



A JCS Brasil é subsidiária da Newell Brands, líder mundial de produtos de consumo com um amplo portfólio de marcas reconhecidas, entre as quais se destacam: Oster®, Cadence®, Mr. Coffee®, Sunbeam®, Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer's®, Coleman®, Jostens®, Marmot®, Rawlings®, FoodSaver®, Rubbermaid Commercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Rubbermaid®, Contigo®, First Alert®, Waddington® e Yankee Candle®.

Para milhões de consumidores, as marcas da Newell Brands facilitam a sua vida, onde vivem, aprendem, trabalham e se divertem.



