Brincos para Usar no Verão 2017

Já nos primeiros dias do ano de 2017, a estação do verão mostrou suas principais tendências para o mundo da moda e isso engloba, também, o mundo dos acessórios femininos como brincos., gargantilhas e pulseiras. As novidades já saíram das passarelas mais importantes e estão presentes nos looks das famosas. Isso significa que as novidades também já estão nas lojas e nas ruas.



Entre as muitas novidades, algumas opções se destacam, sendo as maiores apostas da estação. A tendência que usa o tema da modernidade e do movimento usa cores chamativas e formas que marcam presença. Isso pode ser observado nos principais modelos de brinco para o verão.



Um dos destaques é o mini brinco. Miniaturas de formatos tradicionais de brincos, esses acessórios são pequenos e singelos, usando a discrição para combinar com o visual e dar personalidade ao look. Os modelos podem ser de vários formatos, tanto em formas abstratas, como desenhos mais representativos. O tamanho diminuto combina ao mesmo tempo com a elegância e também com a praticidade. O que pode determinar o uso são os detalhes para a ocasião: pedrarias, por exemplo, combinam com situações de gala.



Outra tendência que não sai de moda são os brincos de argola. Não importa o tamanho e o formato, desde os mais fininhos até os coloridos e grossos, a argola continua compondo looks mais democráticos e facilita a vida de quem quer uma combinação com estilo, já que os brincos de argola podem ser tanto modernos, quanto tradicionais.



Mas, entre todos os brincos que chegam com destaque no verão, o estilo em evidência é o dos maxi brincos. Presentes em diversos formatos, os maxi brincos chamam a atenção principalmente pelo seu tamanho avantajado. Lisos, em formato de argola, com brilhantes ou com gemas, a presença desses modelos transforma o visual, dando mais elegância e brilho.



As variações dos maxi brincos são muitas também. Além dos mais clássicos, com cores sólidas e formas convencionais (argolas, triângulos e outras formas geométricas), a tendência também usa desenhos mais precisos e inventivos para atualizar o formato: e, neste contexto, quase tudo é válido: são brincos de desenhos variados como frutas, corações, letras, frases, ícones famosos e tudo mais.



