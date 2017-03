Bruno Gagliasso marca presença no salão de Marcos Proença para lançamento da linha Eudora H

Eudora H é a nova linha de cuidados pessoais masculina de Eudora, com itens que englobam desde o simples ato de barbear até o ritual de perfumação. Os cinco lançamentos foram pensados para o homem moderno, que apesar de ter uma rotina agitada, não deixa de se cuidar e não abre mão de produtos que combinam praticidade e qualidade.



Os produtos podem ser encontrados por meio de Representantes Eudora, e-commerce, lojas próprias, quiosques ou no site www.eudora.com.br.



EUDORA, empresa do Grupo Boticário, acredita que toda mulher tem um poder realizador infinito. Uma marca de beleza que faz as mulheres se sentirem poderosas para realizar o que quiserem. Multicanal, Eudora chega à mulher por meio de venda direta, lojas próprias, quiosques e e-commerce.