BTL Emsella chega ao Brasil como solução para o bem-estar feminino

A BTL Aesthetic traz ao Brasil a tecnologia do BTL Emsella! Com inovadora tecnologia HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic Technology - em português Tecnologia Eletromagnética Focada em Alta Intensidade), o aparelho, que foi apresentado no recente meeting da Academia Americana de Dermatologia (AAD), se parece com uma cadeira, ele melhora o tônus e a lubrificação da região íntima, além de tratar a incontinência urinária sem exigir que a mulher tire qualquer peça de roupa.



As ondas eletromagnéticas de alta intensidade do BTL Emsella trabalham a contração máxima da musculatura do assoalho pélvico deixando-o mais forte propiciando a produção de colágeno na região e estimulando a lubrificação, o que traz inúmeros benefícios para a vida sexual da mulher.



Alguns fatores como o envelhecimento, o pós-gestação e a menopausa podem causar a falta de suporte da bexiga feita pelo do músculo do assoalho pélvico. O resultado é a perda de parte do controle urinário e escapes que causam constrangimento e incomodo as mulheres.



Com o BTL Emsella, a paciente não sente nenhuma dor durante o procedimento, tendo apenas um leve formigamento e a contração do músculo. Após a sessão, as atividades diárias podem ser retomadas normalmente. O protocolo sugerido é de seis sessões de 30 minutos, duas vezes por semanas, mas o médico pode adaptar o número de sessões de acordo com a necessidade de cada paciente. Após a segunda sessão já é possível notar resultados.



O BTL Emsella é um tratamento indolor, não-invasivo e descarta cuidados antes ou depois das sessões. A paciente pode ir para o trabalho e manter sua vida social e sexual sem qualquer problema. Um estudo sobre a eficácia do tratamento demonstrou o sucesso em 95% dos casos. A mesma pesquisa indica que mulheres reduziram em 75% os gastos com absorventes. As contraindicações são para gestantes e mulheres com DIU de cobre. Com a chegada do BTL Emsella ao mercado brasileiro, os pacientes passam a ter disponível uma das tecnologias mais avançadas do mundo.