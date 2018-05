Buffet Actuel realiza feira de noivas no Clube Português, em Perdizes

Com o principal objetivo de facilitar para as noivas, debutantes e realizadores de festas em geral obterem informações sobre as diversas opções de fornecedores de eventos e equipamentos disponíveis, o Buffet Actuel, tradicional em festas de todos os tipos, realiza no próximo sábado, no Clube Português, em Perdizes, São Paulo, a 1º Feira de noivas do Clube Português, das 10 às 19 hs.



De acordo com Sergio Dalle Molle, proprietário do buffet, é uma excelente oportunidade de encontro entre todos os elementos que compõe a realização de um casamento, na medida em que o evento vai reunir em um só espaço, fornecedores de foto e vídeo, decoração, doces finos e outros serviços,



Mais informações www.buffetactuel.com.br



Ou pelo telefone 11 5042-0942 e 5092-4988