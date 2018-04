Bulimia e anorexia prejudicam os dentes?

Dr. Alexandre Morita explica que os transtornos alimentares representados, principalmente, pela anorexia e bulimia, podem prejudicar a saúde geral do indivíduo inclusive de laxantes ou diuréticos, jejum e hiperatividade física. O índice de pessoas acometidas é maior entre mulheres durante a adolescência.



Na boca aparecem algumas manifestações clínicas do distúrbio alimentar e é de extrema importância que o cirurgião dentista tenha o conhecimento necessário para identificá-los. O portador de bulimia e/ou anorexia pode apresentar boca, garganta e glândulas salivares "inchadas" e sensíveis, assim como halitose. Estudos científicos apontam que quase 90% dos pacientes com bulimia apresentam sinais de erosão dentária.



A bulimia envolve o ato repetido de se alimentar compulsivamente seguido pela indução do que foi ingerido, na maioria das vezes, através do vômito. Isso ocasiona uma exposição frequente dos dentes a um conteúdo extremamente ácido, o que pode levar à erosão severa do esmalte dentário. Com o passar do tempo a perda do esmalte dentário pode aumentar, levando à alteração de cor, formato e tamanho dos dentes além de, normalmente, apresentar sensibilidade dentinária. Enxaguar a boca com água e em seguida bochechar com uma solução de flúor após vomitar tem sido recomendado pelos dentistas.



O tratamento dos distúrbios alimentares envolve profissionais de diversas áreas da saúde. O encaminhamento de pacientes com suspeita de transtornos alimentares, a profissionais habilitados, pode salvar a vida do paciente.



Dr. Alexandre Morita (CROSP 70.644) é cirurgião dentista especialista em estética dental



Website: http://www.mmdentalstudio.com.br/