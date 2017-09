Bumbet é o Patrocinador do Miss BumBum 2017

A maioria dos comunicados de imprensa sobre um novo patrocínio falam sobre a sinergia entre o evento ou equipe e a empresa que facilita o dinheiro, mas este aqui caiu como uma luva.



O acordo entre a marca de apostas esportivas, Bumbet, e a competição Miss BumBum, que busca encontrar o melhor bumbum do Brasil, é o mais importante na história do evento.



Cacau Oliver, jornalista da competição Miss BumBum, comentou: "foi uma decisão muito fácil nos associarmos com o Patrocinador Oficial da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil e, pela primeira vez, teremos cotas para apostar no evento". O Porta voz do Bumbet acrescentou: "precisávamos fazer isso, né? É ótimo estar a bordo e realmente espero que este patrocínio ofereça uma nova dimensão à competição e sua audiência mundial. Ainda não tenho ideia de como vão ser criadas as cotas, mas a nossa equipe de trading vai pesquisar intensamente cada competidora!



Para mais informações ou fotos, por favor, entre em contato com Rafael Lopez: midia@bumbet.com



Sobre o concurso:



O concurso Miss BumBum é um desfile anual brasileiro que busca encontrar o melhor bumbum do país. Criada pelo jornalista e empresário Cacau Oliver, a competição tem 27 participantes que representam os diferentes estados do país. A vencedora será anunciada na final do concurso, prevista para o dia 6 de novembro, em São Paulo. Além do título, ela se torna uma celebridade instantânea no Brasil e aparece em capas de revistas no Brasil e no mundo. A atual vencedora é Erika Canela.



Website: https://www.bumbet.com