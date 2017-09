Busan City hospeda o 'Busan One Asia Festival 2017' em outubro

Busan One Asia Festival (BOF), o festival N.º 1 Korean Wave da Ásia será realizado em Busan entre os dias 22 e 31 de outubro de 2017.

O festival começa com a “cerimônia de abertura BOF” no Asiad Main Stadium, em 22 de outubro. Vai durar dez dias, até a cerimônia de premiação "BOF awards", realizada no palco externo do Busan Cinema Center, em 31 de outubro.

A cerimônia de abertura terá como destaques o primeiro palco de 360º da Ásia e a apresentação de grupos de ídolos K-pop. Os “BOF awards” serão oferecidos a artistas, promovendo globalmente o perfil da Coreia e de Busan na cerimônia de encerramento. Várias estrelas K-pop vão também se apresentar no palco.

“Park Concert” é realizado no Busan Citizen Park no dia 29 de outubro. Diverte a plateia com concertos curiosos de K-POP a Trot que atravessa gerações e gêneros.

Se você quiser encontrar os astros da Korean Wave, não perca as reuniões dos fãs quando cinco equipes de astros aparecem a partir de 23 de outubro.

Alguns dos astros que estarão no palco são BLACKPINK, Wanna One, SECHSKIES, GFRIEND, Apink, BAP, ASTRO, Yurisangja, Baek Z Young, Kim Tae-woo, Ailee, Bolbbalgan4, Red Velvet, Husky Brothers e outros.

Localizado em Gunam-ro, Haeundae, “BOF Land” vai hospedar vários concertos e eventos durante dez dias, como o “Legend Stage” que inclui K-Pop, Rock & Indie, Hip-hop, EDM apresentados por astros de hoje, além de favoritos de anos passados.

“BOF Ground” instalado em Seomyeon Norimaru, entre 27 e 29, pode ser outra atração. Os participantes poderão experimentar as cenas culturais do Korean waves, como o K-Food com chefs de cozinha famosos, K-Beauty para compartilhar o segredo da maquiagem das celebridades, K-Fashion com supermodelos, os serviços médicos mais recentes, e mais.

Uma tentativa de unir os conteúdos culturais da cidade, com o Korean Wave dando início a um trabalho de “Made in Busan” através de um concurso público. Artistas e cidadãos se reunirão em vários locais - One Asia Flash mob, “Daedongeul tamhada (desejar a grande unidade)” no Busan Citizen Park; “Dongnae Hanryangmu (dança masculina tradicional em Busan) - não forçando, atuando espontaneamente” em Dongnae Byeljang; e o “EDM Festival, Yaryu,” uma fusão de Yaryu (um jogo de campo tradicional em Busan) e música moderna no Yongdusan Park.

O BOF cria um momento memorável para visitantes estrangeiros, com a essência do Korean Wave em Busan.

