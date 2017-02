Busca por “cabelos desmaiados” cresce entre brasileiras

Você provavelmente já deve ter ouvido a expressão "cabelos desmaiados" em algum lugar. Talvez nas redes sociais, anúncios ou matérias de revista. Mas o que isso quer dizer de fato? Apesar de estranho, o termo inusitado se refere à imediata maciez gerada por algumas máscaras hidratantes. Diminuindo o volume e o frizz, tornam o fio tão emoliente que lembra um desmaio, escorregando amolecidos e macios. Além disso, essas máscaras também ajudam a desembaraçar as mechas sem causar atritos.



Existem diferentes compostos que causam esse efeito nos fios, desde óleos a princípios ativos.



A Cosmezi Itália, marca de cosméticos com fórmulas de produtos de alto impacto, desenvolvidas na Itália, traz como carro-chefe o uso do extrato puro de caviar europeu em toda a sua linha. O caviar, por ter células semelhantes às nossas, é extremamente eficiente no tratamento dos fios e da pele.



Por essa razão, a Cosmezi Itália desenvolveu o Soufle de Caviar Massimo. A palavra "soufle" vem do verbo francês "souffler", que significa, em uma tradução livre, "golpe" ou "explosão", refere-se à força e intensidade. E é exatamente assim que o soufle age nos fios.



Diferente dos Mousses que são aerados, o soufle é um creme mais firme, e rico em propriedades hidratantes e não pesa nos fios. Essa intensidade e força no momento da hidratação é o que causa o efeito de "derretimento" ou "desmaio" nos fios, e garante resultados profundos e imediatos.



O Soufle de Caviar Massimo faz parte da linha profissional Tratto Milano, da Cosmezi Itália e pode ser encontrado na loja virtual da marca.



