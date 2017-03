De cabeleireiro por repetição a mestre do Visagismo no Brasil, uma referência no mundo acadêmico

Depoimento sobre sua própria trajetória acadêmica, enumerando o grande problema da falta de qualificação para exercer o ofício de cabeleireiro devido à baixíssima escolaridade, o professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ , esclarece como isso pode ser resolvido nessa nova realidade que o mercado de beleza se encontra.



O Brasil figura entre os três países que mais consomem produtos cosméticos capilares no mundo, mas em relação à qualidade dos profissionais que atuam nesse segmento no atendimento às clientes, a realidade é muito diferente.



O professor Robson Trindade herdou de sua mãe a profissão de cabeleireiro.



Os salões de beleza ganham dinheiro e se acomodam, achando que a vida vai ser sempre assim.



Porém em nossa área, é preciso buscar constante conhecimento em moda, geografia, cores, geometria, gestão, por isso o grande diferencial é buscar estudo e continuar trabalhando como cabeleireiro.



Por isso investi o dinheiro que ia ganhando como cabeleireiro não só em bens, mas também em cultura, educação, porque eu não queria ser enganado nem ficar sem resposta diante de algum questionamento de minhas clientes.



Mas elas podiam um dia despertar e aí eu estaria perdido, então me preparar, estudar e evoluir ia fazer com que eu fosse um melhor profissional.



Para a minha sorte, eu me preparei, o mercado evoluiu e as clientes ficaram mais inteligentes.



Com o advento da internet e com as informações de maneira muito instantânea, fez com que se você falar uma coisa que não é verdade, mesmo que você acredite nessa mentira contada por alguém, e você acredita por causa da simplicidade do profissional de beleza, a cliente sabe que não é verdade e ela surpreende você dizendo que o que você afirma com tanta propriedade é mentira, e lhe mostra alguma matéria da internet ou site comprovando que sua afirmação é mentira.



Aí ser cabeleireiro passa a ser uma "sub" atividade, onde ele executa por repetição e também fala para a cliente por repetição.



Toda essa situação fez com que eu olhasse para o mercado e pensasse "tenho que olhar o mercado e me dedicar a ensinar às pessoas o que eu aprendi.



Então eu abro mão da minha vida profissional e pessoal e começo a trabalhar ensinando e estruturando cursos universitários, me dedicando dias e dias, dando aula em pé e ensinando para as pessoas o que elas tinham que aprender.



Com isso, comecei a criar um legado de profissionais que entenderam que estudar era tão importante quanto executar bem o seu trabalho.



Aí você vê as pessoas apresentando diversos trabalhos científicos nas áreas de tricologia, química cosmética, Visagismo que é o "boom" do mercado e a plataforma que eu mais estudo, pois trabalha na plataforma da aparência, e você pensa:



"eles aprenderam, hoje sabem do que estão falando".



A grande verdade é: o cabeleireiro evoluiu, o cabeleireiro hoje é um profissional acadêmico, o cabeleireiro hoje atende uma cliente, não fazendo o cabelo dela, mas entendendo quais são seus desejos e anseios e entregando para ela uma imagem alicerçada na sua aparência.

