Cabeleireiro Visagista, conheça o profissional especializado na Harmonização de Imagem

Você sabia que um corte de cabelo pode mudar você?



Se você chega decidida a realmente cortar o cabelo e não apenas acertar as pontas, umas tesouradas a mais podem transformar seu visual de maneira real e virtual! Mas você deve estar se perguntando: Como assim?



Você já ouviu falar no Cabeleireiro Visagista?



O Cabeleireiro Visagista é o profissional capacitado para harmonizar sua imagem com o corte de cabelo, de maneira que você consiga atingir seu objetivo de transmitir a imagem correta, explica o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade .



É ele quem pode lhe ajudar a decidir o melhor corte a ser realizado de acordo com sua personalidade, sem você correr o risco de evitar se olhar no espelho no futuro.



Mas até pouco tempo atrás, o mais comum, era a cliente sentar-se em frente ao cabeleireiro e disparar:



"Quero cortar os cabelos e mudar radicalmente minha aparência!"



Era uma conversa dura, difícil mesmo, para ambas as partes!!!!!



O cabeleireiro preocupado em como essa cliente ia se olhar no espelho amanhã e acabar ficando com raiva desse mesmo profissional, falava:



"Vamos começar devagar, e cortar somente um pouquinho. Seus cabelos são tão lindos"!



E de maneira conservadora somente cortava as pontas, era um medo mútuo tanto do cabeleireiro quanto da cliente. Já imaginou cortar tudo e depois se arrepender?



Isso acontecia porque o cabeleireiro não tinha e não tem, o conhecimento de um Consultor Visagista. Então, não queria arriscar perder essa cliente que ficaria insatisfeita e com raiva de jeito nenhum.



Toda vez que uma pessoa pede uma mudança radical no visual, é preciso pensar: o que será que a está incomodando? Por que será que esta pessoa quer mudar de corte de cabelo de maneira tão brusca?



Mas um cabeleireiro não tem recursos nem informações suficientes para captar nem compreender esses desejos.



Mas um Cabeleireiro Visagista tem! Esse profissional sabe entender detalhes dos traços pessoais e emocionais como altura, formato do rosto, tamanho do nariz, pescoço, ombro, volume dos seios, personalidade e estilo. Assim, as chances da satisfação são bem maiores.



O trabalho do cabeleireiro era muito mais intuitivo e menos cercado de informações.



Raramente se conhecia o campo profissional da pessoa e os traços da personalidade e estilo dela.



Por isso é muito diferente o trabalho de um profissional e outro. O Cabeleireiro Visagista consegue ter um olhar mais global para o ser humano e logo atinge um resultado muito mais direcionado.



O profissional visagista surgiu nas décadas de 1920 e 1930, com o cinema. A arte do cinema usava esta técnica para caracterizar a imagem das pessoas em conceitos de beleza buscados na época. Desse momento em diante, o Visagismo nunca mais parou de crescer!



Hoje, o Visagismo já se popularizou. Desde 2007, são ministrados cursos de graduação e pós-graduação para pessoas interessadas em se tornar experts no assunto.



No começo apenas cabeleireiros se interessavam pelo assunto. Mas agora cada vez mais esteticistas, maquiadores e profissionais da moda entre tantas outras áreas procuram se profissionalizar. O Visagismo melhora a criatividade e o trabalho fica todo focado no cliente, daí a grande virada no mercado da beleza.



Por isso que hoje é impensável mudar o visual sem ter uma avaliação de um Consultor Visagista. Só assim é possível captar todas as informações necessárias para uma real e efetiva mudança.



O Visagismo identifica o rosto como sede da identidade da pessoa, e usa o corte de cabelo como recurso para emoldurar o rosto.



Tudo é levado em consideração:

elementos físicos e psíquicos, tamanho de ombro, dos olhos, temperatura da pele, o estilo da pessoa, o traço que mais chama atenção é valorizado ao máximo.



Pensou em mudar de visual? Procure um Cabeleireiro Visagista! Só ele irá poder te oferecer uma transformação segura e com excelência que você irá se apaixonar!



Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/