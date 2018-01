Cabeleireiro visagista: quando a dúvida é o que fazer com o cabelo, maquiagem, sobrancelha, óculos, unhas, pele

Seja por superstição, por costume, ou por vaidade, a verdade é que o ser humano sempre utilizou a beleza como expressão e inspiração pessoal, mas continua-se dispensando grande atenção a essa importante parte do corpo e de sua personalidade, que são os cabelos e a beleza pessoal.



Mas mesmo com a taxa de rejeição percebida, houve um crescimento e fixação dessa área de atuação no país (assim como no resto do mundo) como uma demanda essencial e diretamente ligada ao estilo de vida que se pauta na aparência e cuidados consigo mesmo. É ai que surge o cabeleireiro visagista como um superdiferencial.



E além de tudo, nós, homens e mulheres, podemos contar com um imenso arsenal para nos ajudar nessa tarefa. Por que não usá-lo?



Compridos ou curtos, lisos, crespos ou ondulados, qualquer que seja a cor ou o seu estilo de cabelos, o importante é manter a saúde deles e a saúde da nossa pele.



Se você não se sente mais confortável, mude: cuide de seus cabelos, maquiagem, sobrancelhas, óculos, unhas, pele e de sua beleza plena, estes recursos são essenciais!