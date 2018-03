Cabelereira cria linha de cosméticos da varanda de casa

Cansada de ir a salões e não obter o resultado desejado com químicas que apenas estragavam seu cabelo Lauciane Santanna decidiu criar seu próprio produto. Sem dinheiro ela começou a atender na varanda de casa, de maneira caseira, na Zona Oeste do Rio, no primeiro mês atendeu mais de 200 mulheres. O investimento inicial não passou de R$20.



"Cheguei a perder cabelo duas vezes e sabia que outras pessoas passavam pelo mesmo problema que eu. Era hora de mudar isso", lamenta.



O negócio foi crescendo organicamente e ela montou seu primeiro salão no centro da cidade. Sempre com foco em usar produtos que conseguissem atender a composição étnica brasileira. Mas os resultados continuavam insatisfatórios para ela. Foi então que decidiu fechar o salão e investir em uma formação profissional para desenvolver seus próprios produtos. Lauciane ganhou uma bolsa para estudar cosmetologia nos Estados Unidos, depois de formada conseguiu desenvolver produtos próprios que hoje fazem parte do mercado Brasileiro. Nascia em 1999 a Lauline Professional Hair Care.



A empresa brasileira, com padrão internacional, tem em suas linhas de produtos o objetivo de atender as características específicas dos cabelos brasileiros. A empresa pesquisa, desenvolve e fabrica cosméticos sob medida para atender a este público, que tem particularidades étnicas derivadas de uma rica miscigenação.



Com produtos fabricados para todos os tipos de cabelos, a Lauline desenvolve produtos de alta qualidade procurando sempre inovar o mercado profissional e suprir as necessidades do consumidor. As linhas Química, Tratamento e Manutenção têm como foco, o tratamento dos fios e a minimização das agressões sofridas pelos cabelos no Brasil devido ao sol intenso, poluição, água tratada quimicamente e processos químicos.



Atualmente, a empresa fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro, onde são fabricados mensalmente mais de 8 mil produtos, que são vendidos para todo o Brasil através de distribuidores, são mais de 120 pontos de distribuição, que atendem seis mil salões pelo país. Para usar os produtos como modelo de sucesso a cabelereira inaugurou há dois anos em Campo Grande, seu próprio salão de beleza: o Beleza Brasil. O local proporciona atendimento diferenciado a cada cliente com seus produtos exclusivos. A empresa cresce a cada dia e impressiona com a inovação através da ciência em seus produtos. Mais de seis mil locais já revendem a marca.