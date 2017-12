Quer ter o cabelo como da Gisele Bundchen? Se você tem o cabelo liso ou é oriental agora é a sua vez de conhecer o Lovely Wave

Mulheres usaram tudo a serviço da beleza; cabelos alisados com escova japonesa, definitiva e alisamento térmico, a seguir progressiva, botox, cristalização, london etc. Agora depois de 20 anos é a vez dos cabelos lisos... Lovely Waves, técnica aprimorada por Amauri Trin e Johnny Kim, especialmente para o clima no Brasil.



A diferença está na paleta de configuração dos movimentos dos cabelos e você pode fazer ondas até as raízes dos cabelos.



Você pode produzir uma onda refrescante em cabelos curtos.

A Ondulação Digital pode produzir, sofisticação, sensualidade, beleza, juventude, nobreza e riqueza.



É adequado para quem tem cabelo lisos ou sem forma definida.

É um bombeador de calor típico que é natural e fácil de usar, o calor elétrico em vez de ser temporário, tem uma força de retenção longa e a sensação de ondulação natural e elástica/flexível.



- Você quer ondas grossas/largas

- Cabelo que vai secar de manhã naturalmente

- Cabelo que não precisa ir ao cabeleireiro com frequência

- Cabelo que quer volume elástico.(flexível)

Job"s Waves Digital





Website: http://www.educacaovisagismoeprojetos.com.br