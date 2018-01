O cabelo e o verão, tratá-los antes ou depois das férias

Chegou o verão, sol, praia e piscina... Essas exposições podem deixar seu cabelo muito desgastado. Por isso é necessário ter atenção especial com eles.



O cabelo no verão: invista em um kit com xampu, condicionador e máscara de tratamento de uma linha específica e orgânica sem surfactantes, assim podem ser mais úteis e positivos. Esses produtos contêm protetor solar e são ricos em cargas positivas, o que evidencia a emoliência. Não se esqueça de checar qual é o mais indicado para o seu tipo de cabelo (seco, oleoso, normal, liso, cacheado, ondulado ou crespo).



Não use leave-in, somente condicionador. Aplicado após o banho, ele forma uma película no fio e ajuda na proteção, também não enxágue. É preciso deixar aquoso e cremoso. Retire o excesso com papel toalha.



Antes de ir à praia ou piscina, aplique um máscara com filtro solar (nessa época do ano é bem fácil de encontrar pela internet, farmácias e até nas perfumarias). Reaplique depois que entrar na água.



Na medida do possível, sempre enxágue os fios com água fria após um mergulho no mar ou piscina. Se não tiver uma ducha por perto, use água mineral.



Se você passar muitos dias na praia ou curtindo a piscina, use um xampu (no poo) uma vez a cada dois dias para evitar aderência do cloro e do sal.



Recursos como headbands, tiaras e tic tacs ajudam a manter o look bonito depois do mergulho.





