Cabelos perfeitos e gastando pouco As 9 regras do estilista da Oprah, André Walker

André Walker estilista de cabelo de longa data da Oprah compartilha seus segredos.

"Estou morrendo de vontade de colocar minhas mãos em seu cabelo." Essa é a nota que o estilista André Walker enviou Oprah em 1985, depois de vê-la no talk show AM Chicago. "Na época, era apenas Oprah, um publicitário e um produtor", lembra Walker, que na época era dono de um salão de Chicago. A declaração ousada ganhou destaque e três anos mais tarde ele estava trabalhando com Oprah em tempo integral.



1. Quais são as três coisas que todos nós devemos fazer para ter o cabelo bonito?

"Condicionador, condicionador e condicionador. Se você acha que não precisa está enganada, use um condicionador cada vez que você usar o shampoo e ainda uma máscara de cabelo uma vez por semana. Restaurar a umidade para o cabelo é realmente importante para ajudar a reparar pontas secas e adicionar brilho." André Walker



2. Uma coisa que nunca devemos fazer?

"Eu não acredito que você pode fazer dois tratamentos químicos ao mesmo tempo e ainda ter cabelo saudável. Se eu estou colocando um relaxador em seu cabelo, eu não faço cor. E se eu estou fazendo cor, não relaxar.

O calor também é muito prejudicial, eu tento não usar secadores ou chapinhas no cabelo da Oprah mais de três vezes por semana. Ultimamente eu tenho feito rabos de cavalo no estilo pônei é muito bonito." André Walker



3. Você tem criado centenas de penteados para Oprah. Qual é o seu favorito?

"Estamos mais felizes com o visual do aniversário de 50 anos de Oprah, nós fizemos corte com o olhar mais curto, ela muitas vezes olha para trás e diz: "Eu realmente amo esse penteado." Claro, é bem mais bonito do que os antigos. Mas na minha defesa: eram os anos 80!" André Walker



4. Cuidar dos cabelos molhados

Todos nós já ouvimos o temido chiado da chapinha quente no cabelo molhado. Se você não esperou seu cabelo secar completamente, esse som é um sinal que seu cabelo não está feliz.

Passando a chapinha sobre o cabelo úmido cria rachaduras, você começará ver o dano nas extremidades rachadas e cabelo quebrado.

Pentear o cabelo molhado, puxar ou fazer penteados apertados vai prejudicar o cabelo, uma vez que molhado o cabelo é mais frágil, agredi-lo não é uma boa ideia.



As possibilidades de você perder a guerra com seus cachos ao tentar endireitá-los são grandes.

Muitas mulheres acham que o cabelo superliso é a melhor opção, mas a moda muda e novos estilos estão ganhando força e destaque.

Aqui estão os maiores erros que você está fazendo quando tenta alisar seu cabelo e como evitar qualquer dano adicional.



05. Endireitar o cabelo todos os dias

Endireitar o cabelo todos os dias vai deixá-lo horrível no longo prazo, os cachos perdem a elasticidade natural e ficam secos e frágeis e o frizz fica incontrolável.

Se você faz natação ou toma chuva constantemente, você pode endireitar o cabelo ignorando as lavagens e usando shampoo seco.



06. Endireitar o cabelo danificado

Se você é alguém que tentou mudar a cor do cabelo drasticamente, seu cabelo sofreu danos com calor ou químicos? É melhor parar de usar calor no cabelo e restaurar o cabelo antes de começar qualquer outro tipo de tratamentos.



07. Colocar o ajuste de calor mais alto

Girar o alisador até o ajuste de calor mais alto parece fazer sentido. Quanto mais quente ele é, mais rápido ele vai fazer o seu trabalho... Certo?

Errado. É tentador acelerar para fazer o trabalho mais rapidamente, mas isso só vai causar danos.

O cabelo de todos é diferente, então não há número mágico. Mas como regra geral, "deixe a temperatura entre ultrapassar 150 graus.



08. Usando a chapinha errada

Escolha a chapinha adequada ao seu cabelo. As chapinhas mais comuns são turmalina, cerâmica ou titânio.

- Turmalina são ótimos para a maioria dos tipos de cabelo e são tipicamente os menos prejudiciais.

- Titânio é para você que tem cabelo mais grosso, o titânio permite uma transferência de calor mais rápida, o que significa resultados ainda mais imediatos e superiores, independentemente da condição do cabelo.

- Cerâmica desliza facilmente através do cabelo e fornece calor rápido e uniforme.

As chapinhas são práticas, mas usá-las todos os dias é prejudicial ao cabelo. É melhor para o seu cabelo ser secado naturalmente pode ser mais difícil e demorado, mas a integridade do seu cabelo vai ser beneficiada.

Toda vez que você sujeitar o seu cabelo a alto calor, você está arriscando seus fios… Use um protetor térmico para o seu cabelo antes de aplicar qualquer calor. Se você seguir estas dicas, você terá a aparência elegante.

Assim como você usa protetor solar para proteger sua pele dos raios UV, você precisa colocar um protetor sobre o seu cabelo quando você está submetendo-o ao calor.



09. Usar o shampoo e o condicionador errados

Cada penteado começa no chuveiro. Você pode ter o melhor alisador do mundo, mas se você não estiver usando direito xampu e condicionador não vai importar.

Infelizmente, muitos produtos para os cabelos contêm sulfatos que secam o cabelo. Se você está endireitando e secando muito, você vai querer shampoos e condicionadores sem sulfato.



Para o cabelo perfeito menos é mais, então menos química e calor, essas ações vão fazer você economizar dinheiro e ter o cabelo mais bonito.

