Cabelos ultravioletas são tendência para 2018

Seguindo as tendências mundiais, Itallian Hairtech produziu em lindas madeixas, o ultravioleta, nova cor eleita pela Pantone como referência para 2018. Adriano Pereira, coordenador artístico e Victor Hugo Carvalho, coordenador técnico, explicam com suas respectivas expertises. A modelo recebeu um tratamento especializado com os renomados profissionais no requintado centro técnica da marca na zona leste paulista.



Adriano Pereira explica: "O cuidado principal que o profissional de beleza deve ter ao aplicar, é não deixar a ação total do produto, porque ele pode acabar fechando um pouco e pode não chegar ao tom metalizado e sim num tom apenas violeta, observando também o tempo de pausa e a diluição".





Victor Hugo Carvalho enfatiza: "Para trazer essa luminosidade de ultravioleta, trabalhamos com um fundo metalizado, porém mais cinza, trazendo então luz para o fio do cabelo. Os resultados dessa tendência do ultravioleta são muitos cabelos com partes preenchidas ou completamente violetas, com raiz muito profunda e as pontas em degrade com violeta claro, mostrando a dimensão de onda da cor".





Passo a Passo (aconselhamos o acompanhamento de um profissional especializado):



Limpeza de Cor:



1º Passo - Pó descolorante Itallian Golden Silk Dust Free - medida 1 por ½

2 º Passo - Itallian Oxi 40 - medida 100 ml - Misturar com o pó descolorante

3º Passo - Kerasoft Plex 01- medida 10 ml - Devolve força, massa e flexibilidade.

Misturar tudo e na sequência passar no cabelo deixando 3 dedos da raiz até as pontas. A partir do "olhômetro" observar para que descolore até o tom 10 de clareamento.



Lavatório:

Após chegar a cor exata, enxaguar em abundância até que retire todo o produto do cabelo.

1º Passo: Aplicar Kerasoft Plex 02 - deixe agir por 5 minutos e enxágue - desenvolvido para potencializar a proteção da fibra capilar durante e após a descoloração.

2º Passo: Aplicar Shampoo Itallian Hairtech Color Hidratante - ensaboar até que se forme bastante espuma e enxaguar.

3º Passo: Aplicar Condicionador Itallian Hair Tech Color Hidratante.



Primeira Tintura:

1º Passo: Colorato 10.1 sem amônia - Pausa de 20 minutos até dar o tom acinzentado.

Enxaguar em abundância.

2º Passo: Aplicar Shampoo Itallian Hairtech Color Hidratante - ensaboar até que se forme bastante espuma e enxaguar.

3º Passo: Aplicar Condicionador Itallian Hair Tech Color Hidratante - Apenas o suficiente para equilibrar a porosidade do fio.



Segunda Tintura:

1º Passo: Colorato 0.20 sem amônia - Intensificado Violeta, definir pelo "olhômetro" até chegar a cor necessária, entre 5 a 10 minutos. ( A diluição seria 1 por 3 com 60 gramas da coloração colorato 0.20 para 180 ml de Oxi 06)

2º Passo: Aplicar Shampoo Itallian Hairtech Color Hidratante - ensaboar até que se forme bastante espuma e enxaguar.

3º Passo: Finalizar como quiser.









Texto: Zezinho Divanah



Assessoria de Imprensa:



ConsultMKT

www.consultmkt.com.br







Website: http://www.itallianhairtech.com.br/