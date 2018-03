Cacau auxilia no emagrecimento e saúde da pele

Impossível não pensar em chocolate nesta época do ano. Mas você sabia que o cacau também pode ser um aliado da beleza? Pensando nisso, a indústria cosmética, clínicas e salões estão apostando cada vez mais no chocolate como ingrediente para os mais variados tratamentos estéticos.



"O cacau é antioxidante, hidratante e relaxante, além de auxiliar na drenagem linfática e celulite devido à teobromina. Ele também auxilia na redução de gordura com a liberação de endorfinas e serotonina", explica a fisioterapeuta do salão Aguinaldo Cabelos By Andrea Gabriela Müss.



No salão, o SPA de Chocolate mescla massagem relaxante, revitalização facial e uso de dermocosméticos - tudo com o cacau como protagonista. O cliente pode fazer optar por fazer uma sessão de relaxamento ou um pacote de 8 sessões para tratamento de rejuvenescimento, celulite e ou gordura localizada.



Ainda durante as sessões, os clientes podem degustar de chocolate meio amargo, enquanto recebem a massagem relaxante corporal com cosmético à base de chocolate. O cheiro e sua textura na pele remetem a uma memória positiva, aumentando o nível de serotonina e proporcionando sensações de prazer e bem-estar.



Para agendar um horário no salão, ligue para (19) 3756-9525 e (19) 3756-9988 ou pelo WhatsApp (19) 98903-9937.





Sobre Aguinaldo Cabelos by Andrea



Há 12 anos no Shopping D. Pedro Shopping, o salão Aguinaldo Cabelos by Andrea é liderado pela linguista, visagista e cabeleireira Andrea Ferreira Sousa, que possui mais de 22 anos de experiência na área de beleza. O espaço com mais de 200 metros quadrados conta com 70 profissionais, entre eles 12 cabeleireiros, 5 maquiadores, esteticistas, podólogas e depiladoras.



A marca registrada do espaço é o aconchego familiar e ambiente descontraído. Além disso, a busca constante por aprendizado dos profissionais do salão é um grande diferencial da equipe, que tem como objetivo oferecer para os clientes os melhores e mais atuais tratamentos capilares e estéticos.



O salão Aguinaldo Cabelos by Andrea possui ainda atendimento diferenciado para homens interessados em fazer cabelo e barba, Nail Bar e uma cantina com doces, salgados e até almoços para clientes. Um ambiente para relaxar e se cuidar por inteiro.





