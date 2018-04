Cadence apresenta novos aquecedores para quem quer aproveitar ao máximo as baixas temperaturas

As baixas temperaturas do outono e inverno, já estão batendo na porta e nada melhor do que poder escolher o clima dentro de casa. Pensando nisso, a Cadence - marca da JCS Brasil e inovadora na fabricação de eletrodomésticos - anuncia o lançamento do Aquecedor Blaze Air (AQC421) e do Aquecedor Cadence Classic Air (AQC500), que permitem ambientes os mais confortáveis e com a temperatura escolhida.



O Aquecedor Blaze Air é um termoventilador, com ventilação ideal para espaços de até 25m², podendo ser transportado para qualquer cômodo da casa e depois ser guardado em pequenos espaços durante as estações mais quentes do ano.



Com exclusivo design, o produto conta com dois níveis de aquecimento, além de ventilador, sendo ideal para reduzir a umidade de ambientes. Além disso, o Aquecedor Blaze Air possui 1500W de potência na versão 110V e 2000W na versão 220V, hélice que amplia a circulação de ar quente e alta resistência.



Já o Aquecedor Cadence Classic Air proporciona conforto e praticidade, pois conta com controle remoto, elegante design inovador, e pode ser fixado em qualquer parede, sem a necessidade de fazer furos para a saída de ar.



Versátil, pode ser utilizado em qualquer cômodo da casa e escritório, conta com dois níveis de aquecimento e ventilador, possibilidade de programar o desligamento, proteção contra superaquecimento, 1500W de potência na versão 110V e 2000W na versão 220V.



Com os aquecedores, ficou fácil aproveitar as estações mais frias do ano em um ambiente climatizado e aconchegante.



Sobre a JCS Brasil



A JCS Brasil é subsidiária da Newell Brands, líder mundial de produtos de consumo com um amplo portfólio de marcas reconhecidas, entre as quais se destacam: Oster®, Cadence®, Mr. Coffee®, Sunbeam®, Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer's®, Coleman®, Jostens®, Marmot®, Rawlings®, FoodSaver®, Rubbermaid Commercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Rubbermaid®, Contigo®, First Alert®, Waddington® e Yankee Candle®. Para milhões de consumidores, as marcas da Newell Brands facilitam a sua vida, onde vivem, aprendem, trabalham e se divertem.



