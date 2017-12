Cadence apresenta climatizadores de ambientes

Os climatizadores estão se tornando tendência, tanto em épocas de inverno quanto verão, e são alternativas saudáveis para quem tem problemas respiratórios, já que ionizam e umidificam o ar, diminuindo ácaros, fornecendo uma brisa agradável e renovando o ar, diferente do ventilador, que apenas auxilia na circulação do ar, e do ar condicionado, que resseca o ar.



Pensando nisso, a Cadence – marca da JCS Brasil e inovadora na fabricação de eletrodomésticos – apresenta ao mercado os climatizadores CLI508, CLI302 e CLI506, compactos e com alto índice de desempenho, destacam-se no mercado de eletrodomésticos por seu design simples e funcional. Confira os detalhes de cada um dos modelos.



CLI 508: possui função 4 em 1 – climatizador, que promove conforto térmico ao ambiente por meio de uma ventilação proveniente da evaporação da água; circulador, pois ventila e distribui ar no ambiente; umidificador de ar, que melhora as condições do ar, reduz desconfortos e problemas respiratórios causados pela baixa umidade do ar; e emissor de íons, que auxilia no combate de bactérias e ácaros.



Além disso, o CLI508 conta com o Sistema Cooling Pad com fibra de colmeia, um moderno sistema de climatização que utiliza a evaporação da água para refrescar naturalmente o ambiente, promovendo um ar muito mais puro e limpo.



CLI302: Com painel de controle programável para oscilar e resfriar em três velocidades, o climatizador CLI302 garante excelente distribuição de ar em todo o ambiente, graças seu Sistema Cooling Pad, que conta com recipiente com gel congelável, que aumenta a sensação de frescor. Ótimo para utilizar em cômodos menores, com clima ameno e baixa umidade do ar, possui filtro de ar lavável antipoeira.



Fácil de transportar, o CLI302 possui rodinhas deslizantes e alças que facilitam seu deslocamento, seja dentro de casa ou em viagens.



CLI506: Moderno, resistente e prático, esse climatizador permite que o ambiente fique com frescor natural sem ressecar o ar. Com filtro lavável que impede a entrada de poeira, purifica e limpa o ar tornando o ar expelido mais saudável, principalmente para quem tem problemas nas vias respiratórias, como rinite, sinusite e alergias. Com três velocidades e duas funções, garante maior controle sobre a variação de temperatura.



O CLI506 conta ainda com reservatório removível, que facilita o manuseio para limpar, alças laterais e rodinhas deslizantes que auxiliam no transporte e deslocamento, além de aletas verticais e horizontais, que distribuem o ar em todo o ambiente.



Todos os climatizadores Cadence estão disponíveis em modelos 110V e 220V, possibilitando sua utilização em cômodos menores de fazendas, sítios, casas de praia e escritórios, independente da voltagem das tomadas. Além disso, a Cadence disponibiliza produtos de diferentes tamanhos e potências, permitindo a utilização dos climatizadores em diversos ambientes, de acordo com cada especificidade de cada local.



