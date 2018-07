Cadence lança Cafeteiras e Chaleiras em novas cores

A solução para as pessoas que estão cansadas dos tons monocromáticos que invadem seus cotidianos e que buscam um toque colorido nos ambientes, indo ao encontro da demanda por equipamentos que traduzem a personalidade de seus compradores. Essa é a proposta da Cadence com sua consagrada Linha Colors.



Sempre preocupada em inovar, e seguindo a tendência mundial onde o consumidor incorporou o colorido nos ambientes, principalmente na cozinha, a marca da Newell Brands, traz ao mercado nacional produtos com um visual repaginados com um novo design, trazendo ainda estilo às cozinhas.

As novas Cafeteiras Single e Chaleiras Elétricas Colors Thermo One são apresentadas nas cores da: vermelho cereja, amarelo canário e rosa doce.



Perfeita para facilitar o dia a dia de quem tem cozinhas compactas, a Cafeteira Single prepara cafezinhos na medida certa. Faz dois cafés nas xícaras de porcelana que acompanham o produto, ou apenas um, que pode ser preparado em uma caneca comum de até 9cm de altura.



Com indicador de nível água e filtro permanente e removível, que facilita a limpeza, a Cafeteira Single possui proteção contra superaquecimento, bandeja antiderrapante, botão de liga e desliga, e capacidade para até 240 ml. Com novo design e cores vibrantes e modernas, que deixarão a cozinha ainda mais sofisticada e bonita, a Cafeteira Single é ideal para quem quer momentos descontraídos e relaxantes, sozinho ou com amigos.



Já a nova Chaleira Elétrica Colors Thermo One, que agora possui 1,7 litros de capacidade, é prática e portátil, pensado para facilitar e acelerar ainda mais o preparo de alimentos como macarrão, sopas, legumes, e bebidas como chás, café e arroz, ou ainda para facilitar o dia a dia das mamães na esterilização de bicos e mamadeiras.



Perfeita para quem não quer perder muito tempo no preparo de alimentos e bebidas, a nova Colors Thermo One ferve água em poucos minutos. Portátil e versátil, a nova Chaleira Colors Thermo One, pode ser retirada base após a fervura, e levada à mesa ou em qualquer lugar, seja no escritório ou em casa. Sua resistência é embutida, o que evita erosão e garante maior higiene na limpeza.



Sobre a Linha Colors:

Sendo pioneira no Brasil na atual tendência dos eletrodomésticos coloridos, a Linha Cadence Colors foge do lugar comum, trazendo alegria, modernidade e requinte para as cozinhas brasileiras.

Apresentada nas cores amarelo canário, vermelho cereja e rosa doce, os eletrodomésticos da linha Colors incluem os mais variados produtos como liquidificadores, batedeiras, cafeteiras, chaleiras, torradeiras, sanduicheiras, fritadeiras sem óleo, miniprocessadores e mixers.



Sobre a Newell Brands Brasil:



A Newell Brands Brasil, líder mundial de produtos de consumo com um amplo portfólio de marcas reconhecidas, entre as quais se destacam: Oster®, Cadence®, Mr. Coffee®, Sunbeam®, Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer's®, Coleman®, Jostens®, Marmot®, Rawlings®, FoodSaver®, Rubbermaid Commercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Rubbermaid®, Contigo®, First Alert®, Waddington® e Yankee Candle®.

Para milhões de consumidores, as marcas da Newell Brands facilitam a sua vida, onde vivem, aprendem, trabalham e se divertem.



Para mais informações visite: www.newellbrands.com - www.cadence.com.br





Website: http://www.cadence.com.br