Calçado da Itapuã é destaque na Francal 2018

A Itapuã, empresa conceituada na fabricação de calçados, participa da Francal 2018, um dos maiores eventos de moda do país, que acontece de 16 a 19 de julho, no Expo Center Norte, com diversos lançamentos. Um desses calçados, uma sandália masculina cor tabaco e marinho, foi escolhida como um dos destaques da feira pelo editor da Revista QG, uma das mais conceituadas do país.



A Itapuã apresenta sua coleção Primavera Verão - 2018 na feira. Ela possui produtos feitos com material em couro, sintético e gorgorão, desenvolvidos para dar mais conforto a homens, mulheres e crianças.



"É gratificante saber que um de nossos calçados foi escolhido pelo editor da GQ, só nos deixa mais felizes e nos motiva a desenvolver cada vez mais produtos que levem conforto ao cliente", afirma o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Itapuã, João Luiz Nascimento.



Segundo João Luiz Nascimento, a Itapuã estará feliz em receber os empresários do setor para mostrar suas novidades. "Nossos calçados são construídos com base no Soft System, um sistema estrutural de solado que proporciona o caminhar mais suave e confortável para os clientes", termina ele.



O estande da Itapuã ficará na Rua 6/E-F - nº 58/60.



Sobre a Itapuã



A Itapuã foi fundada em 1956, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, pelo empresário Severino Matias de Souza. Em 1976, a empresa chamou a atenção do setor calçadista brasileiro inaugurando a sua primeira grande fábrica.

Hoje a Itapuã é uma empresa com duas unidades de negócio, uma rede de lojas e uma unidade fabril. A rede de lojas é um varejo de calçados multimarcas atuante em três estados: ES, RJ e MG. A Itapuã Indústria fabrica e comercializa produtos para lojistas do Brasil e do exterior: os produtos masculinos são produzidos com marca Itapuã e os produtos femininos com marca New Face. Desse modo, os calçados e sandálias Itapuã chegam aos consumidores do Brasil e do mundo.





Website: https://www.itapua.com/